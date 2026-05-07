Crítica de 'Leyendas' (Netflix): agentes aduaneros contra los mayores narcos de Gran Bretaña

'Leyendas' Creador: Neil Forsyth Dirección: Brady Hood, Julian Holmes Reparto: Steve Coogan, Tom Burke, Hayley Squires País: Estados Unidos Duración: 48 - 74 min. (6 episodios) Año: 2026 Género: Thriller Estreno: 7 de mayo de 2026 (Netflix) ★★★★

El guionista Neil Forsyth sorprendió con el clásico de las series escocesas 'Guilt' y todavía más, si cabe, con 'The gold', celebrado superéxito sobre el asalto al depósito de Brink’s-Mat en 1983, el robo más cuantioso en la historia de Reino Unido. En su primera serie para Netflix, vuelve a inspirarse en una (increíble) historia real para dar forma a un drama criminal tan astutamente desarrollado en cuestiones de trama como verosímil a nivel de personajes y ambientes.

Su nueva propuesta se desarrolla a principios de los 80, cuando Margaret Thatcher trata de distraer de la crisis económica nacional concentrándose en la emergencia de la narcocrisis, el imperativo de poner barreras al tráfico de heroína. En Estados Unidos hay toda una guerra contra las drogas, pero aquí no hay presupuesto para eso y evitar el creciente contrabando de heroína compete al departamento de aduanas. Cuando el director de Investigación Angus Blake (Douglas Hodge) pide tiempo, presupuesto, el fichaje de expertos y libertad operativa, tan solo se le concede esto último. Un irónico (para variar) Steve Coogan encarna a su jefe de operaciones, Don Clark, encargado de reclutar a los agentes aduaneros que podrían atreverse a (y ser efectivos en) misiones encubiertas. En su mayoría, personas aburridas de sus vidas, que buscan algo que las haga sentir vivas, o que confían secretamente en que la misteriosa propuesta de sus superiores suponga una inyección económica antes o después.

Hayley Squires ('Adult material') vuelve a derrochar carisma y naturalidad como Kate, agente de la División Antivicio que se traslada a Liverpool con el agente tributario Bailey (Alm Ameen) para hacerse pasar como constructores de Londres en busca de proyectos de regeneración en el noroeste. La otra operación se desarrolla en la comunidad turca de la propia capital, donde Guy (Tom Burke, el amante torturado de 'The souvenir') emprenderá una peligrosa nueva vida como supuesto importador y exportador. Guy tiene mucho que perder (una hija y una esposa, esta última interpretada por la gran Charlotte Ritchie), pero hace tiempo que se siente perdido en su propia existencia. Confía en volverse a encontrar a sí mismo convirtiéndose en otra persona, adoptando una de esas identidades ficticias a las que alude el título de la serie.

Episodio a episodio, Forsyth vuelve a revelarse claramente como uno de las grandes guionistas de drama criminal del momento. Es hábil en cuestiones de trama, en la construcción de situaciones de tensión o la introducción de ramificaciones inesperadas. Por otro lado, sabe poblar esos argumentos de personajes marcadamente humanos e introducir el humor de forma natural; sobre todo en la recta inicial, esa presencia de lo cotidiano y lo casual en entornos de, en principio, alta tensión puede recordar a clásicos como 'Killing Eve' y 'Slow horses'. Por el camino, conectando más con 'ZeroZeroZero', ofrece alguna lección valiosa sobre la geopolítica de la heroína, como el seguimiento de esa ruta Pakistán-Londres que abre el segundo capítulo a ritmo del 'Hallelujah' de Happy Mondays.

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La serie se basa en un libro del propio Guy Stanton y es en su peripecia cuando 'Leyendas' resulta más impactante, intensa e inesperada. Pocas veces se ha retratado con tanta fuerza el drama de la doble identidad: qué significa estar lejos de los tuyos, por no decir de ti mismo; qué supone empezar a no saber dónde acaba la verdad y dónde empieza la interpretación.