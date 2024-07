La crítica de Monegal: Una vasectomía para Bertín Osborne

Tengo dudas razonables acerca de cuál es la noticia más relevante que ha dado la tele en estos primeros días de este julio que acaba de comenzar. El rechazo del Tribunal Supremo a que se aplique la amnistía a Puigdemont, Comín y Puig ha sido portada en todos los informativos televisados.

Casi todas las cadenas han puesto el foco, y resaltado, un párrafo de la resolución del tribunal. El que señala que en la celebración del referéndum del 1-O el beneficio personal y político de los implicados es indudable, porque no utilizaron su propio patrimonio, usaron dinero público. También en el ‘TN vespre’ de TV3 se ha resaltado este párrafo. No lo han escondido ni silenciado. La única diferencia de la Televisió de Catalunya respecto de las demás ha sido la notoriedad que le han otorgado al letrado Gonzalo Boye, tanto en los ‘TN’ como en el ‘Més 324’. ¡Ah! Dar visibilidad televisiva al abogado defensor es de gran utilidad: incrusta en la audiencia el relato que conviene a una parte: que los encausados son ángeles, y los jueces, diablos.

También ha sido gran noticia que TVE1 haya conseguido ganar un mes, el mes de junio, después de 12 años de no ganar nada. La Eurocopa de fútbol ha obrado el milagro. Hay que felicitarles. No obstante les advertí la semana pasada que vencer esporádicamente un mes, gracias al fútbol, y solo por el fútbol, es algo que esta gran televisión pública debería muy seriamente meditar.

Pero desde mi particular punto de vista la noticia más colosal ha sido la que nos han ofrecido esta mañana en ‘Espejo público’ (A-3 TV). Han reproducido una entrevista, en registro de voz, con la ‘celebrity fashion’ Carmen Lomana, en la que considera que a Bertín Osborne hay que hacerle la vasectomía de inmediato. Decía, en tono de reproche y enfado, que Bertín llama "chavala" a la mujer que ha dejado embarazada, y que "no respeta nada, ni mujeres ni novias". Y concluyó: "Que no ande por ahí dejando mujeres embarazadas. Es tan fácil como hacerse una vasectomía". ¡Ah! Drástica solución la que exige Lomana. Que yo recuerde la única vez que he visto en la tele a un famoso contando que se había vasectomizado fue en ‘El hormiguero’, en octubre de 2010. El cantante colombiano Juanes explicó con toda naturalidad que optó por la vasectomía por convencimiento personal. No sabemos si Bertín, llegado el caso, lo contaría igual.