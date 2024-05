La crítica de Monegal: Eurovisión es un cristal roto, y España vota a Israel

Mientras en el interior del Malmö Arena cantaba la representante de Israel, en 'La SextaXplica' nos contaban que en Gaza, Israel estaba lanzando bombas. Eran aproximadamente las 21:45 de la noche. Conectaron también con las calles de la ciudad, y vimos las cargas policiales contra miles de manifestantes protestando por dejar que Israel se presente a cantar alegremente mientras va dejando tras de sí una insoportable melodía de cadáveres. Más de 35.000 palestinos muertos.

Nos enseñaron también imágenes de la cantante israelí ensayando cómo aguantar los abucheos, con todo su equipo lanzándole improperios para que se fuera acostumbrando a lo que preveían que iba a suceder. Nos hablaron de las intimidaciones que los ‘body guards’ llegados de Israel practicaban contra otras delegaciones, y también contra periodistas. Nos advirtieron que los organizadores (la UER) sucumbió a las presiones de su gran patrocinador, una fábrica de cosméticos radicada en Israel. Nos ofrecieron también el sonido que se escuchaba dentro del Malmö Arena, los pitos, los abucheos, que apenas pudimos escuchar desde casa, frente al televisor, porque la organización tapó el sonido y puso aplausos enlatados. De modo que esa noche eurovisiva ‘La SextaXplica’ se instituyó en contracrónica, enseñando lo que no veíamos en TVE. Pero no tiene la culpa TVE. De hecho en su ‘Telediario’, adelantado a las 20:30, no nos ocultaron las protestas. La señal manipulada que emitieron en cuanto comenzó el Festival fue así porque era la que servía la propia organización. Lo que debería hacer ahora TVE es meditar su corresponsabilidad con lo ocurrido, dado que es miembro principal de este evento: Eurovisión no es un certamen de países, sinó de las cadenas públicas de cada uno de ellos. Cuando el representante de Suiza recogió el trofeo, un micrófono de cristal, acabó astillado en el suelo. Exacto: Eurovisión ha pasado de ser un ‘kindergarden’, a ser un cristal roto.

Cuando nos mostraron el resultado del televoto, vimos que España habia otorgado a Israel la máxima puntuación. O sea, Israel ha sido la gran favorita, la preferida, de los votantes españoles. Desconozco cómo habrá recibido este dato el presidente Pedro Sánchez, que impulsa el reconocimiento del Estado Palestino y su inclusión en la ONU de pleno derecho.