La crítica de Monegal: El día que TVE vetó a los Bush por orden de Aznar

Se cumplen la próxima semana 20 años del criminal atentado terrorista de Atocha. Más de 190 víctimas mortales. TVE ha colgado ahora en su web un interesantísimo ‘En portada’ en donde nos muestran, por primera vez, la entrevista en exclusiva que hizo Lorenzo Milá a George W. Bush y a su esposa, Laura. al día siguiente del atentado, y que TVE censuró y nunca emitió, porque contravenía los planes de Aznar.

Es un documento fundamental para entender el grado de obediencia política de aquella TVE. El propio Lorenzo Milá nos ha relatado, ahora, lo que sucedió. Estando entonces de corresponsal en Washington recibió, después del atentado, una llamada insólita, excepcional, de la Casa Blanca: el presidente Bush y la primera dama, su esposa Laura, deseaban conceder una entrevista a TVE, y que se realizase en la Embajada de España. La entrevista se produjo. Estaba presente el embajador español Javier Rupérez y la plana mayor del Gobierno estadounidense. Lorenzo nos ha pasado ahora esta entrevista, y señalaba: "Bush descartó a ETA, para Bush era un atentado terrorista islámico".

También el exembajador Javier Rupérez ha intervenido ahora en este ‘En portada’. Ha contado: "Me reuní con Bush inmediatamente después del atentado y me dijo: ‘Mis servicios me dicen que no ha sido ETA’". Y al final del programa Lorenzo Milá explicó: "La entrevista no se emitió nunca. Ni en el Telediario de La 1 ni en el Canal 24 horas". ¡Ah! Qué gran paradoja, en esta ocasión lo que decía George W. Bush, el gran amigo de Aznar, no interesaba a Aznar.

Esa misma noche en que visionaba este ‘En portada’, en La Sexta Jordi Évole dedicó también su programa al atentado. Reflexionó con distintos periodistas el triste papel del periodismo aquel día de hace 20 años, con las presiones gubernamentales para que todos acatasen la versión del Gobierno de Aznar. Solo el diario ‘La Voz de Galicia’ se atrevió a sacar una portada señalando al terrorismo islámico. Fran Llorente, entonces director y presentador del informativo de La 2, explicó por qué TVE prohibió la entrevista: "En ese momento en el Gobierno no querían que nadie uniera estos puntos: Aznar, Bush, la foto de las Azores, Irak y al atentado de Atocha. La orden de no emitirla la dio el entonces director de informativos: Alfredo Urdaci". Han pasado 20 años. Las mentiras y manipulaciones siguen aflorando.