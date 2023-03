La crítica de Monegal: Negreira será un calvario, pero lo de Motomami es celestial

He seguido esta semana el reflejo televisivo del escándalo Negreira que enfanga a cuatro presidente del Barça. El programa ‘Al Rojo Vivo’ (La Sexta), y también ‘El chiringuito’, es en donde más han visibilizado el caso.

"Han estado pagando a Negreira durante 20 años (..) Los árbitros que se portaban bien con el Barça, premiados; los que no, castigados (..) Juristas no descartan que el club tenga que devolver títulos". O sea, informando y excitando a partes iguales.

Más misterioso estuvo el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, el otro día charlando con Risto en el ‘Chester’ (Cuatro). Dijo: "Yo sé lo que puedo demostrar, y lo que no; pero no pienso meterme en más líos". Es decir, bastante tengo con lo mío, pero en plan enigmático. En contraste con la fogosidad de La Sexta, es en TV-3 donde he visto el tratamiento más suave. No es que no hayan informado. Lo han hecho en los ‘Telenotícies’ con puntualidad. Pero sin dar oxígeno a la llama. Quizá querían transmitir la sensación de que incendio no lo hay. Solo es una cerilla que arde. Ayer mismo pincharon la declaración del presidente de la Liga, Javier Tebas, y entresacaron con pinzas ese instante: "Solo con ver quienes están moviendo el árbol se darán cuenta de que se están equivocando de puerta de habitación". Lo de mover el árbol me sonaba.

Recordé aquella amenaza de Pujol del 2004: caerán todos los nidos si alguien mueve las ramas. Pero con este corte de Tebas no entendí nada. Para aclararme recurrí a la crónica que publicó EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica, ese mismo día. Allí pude leer el argumento de Tebas completo. Le advierte a Laporta que este caso "es un monstruo que se va haciendo cada vez más grande (...) me culpa a mi, pero se equivoca de habitación (..) si han hecho trampas tendrán sus consecuencias".

A mí de TV-3 lo que me ha gustado es la emoción que les sobrevino a los de ‘Planta baixa’ con ese nuevo rótulo, ‘Motomami’ –Rosalía & Spotify– que lucirán en su camiseta los del Barça. Decía el acreditado publicista Lluís Carrasco: "Es un acuerdo beneficioso. El socio del Barça tiene una edad media de casi 60 años. El usuario de Spotify tiene 30 años menos". O sea que el ‘soci’ va a rejuvenecer de golpe una barbaridad. Comprendamos ‘Planta baixa’: no interesa deprimir al personal relatando las vergüenzas presidenciales con Negreira. Es más agradable lo de Rosalía, que es celestial.