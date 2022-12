Malas noticias. En este 2023 que ahora comienza no tendremos ninguna de las esperadas continuaciones de 'La Casa del Dragón' en HBO, ni de 'El Señor de los Anillos' en Amazon Prime. Para ver sus segundas temporadas tendremos que esperar por lo menos un año más. Pero no solo de elfos y de dragones vive el seriéfilo. A lo largo de estos doce meses llegan muchos estrenos de nuevas series llamadas a llenar ese vacío, intentar que no echemos a ninguna de las dos y a convertirse en nuestra nueva obsesión, haciendo que nos mordamos las uñas esperando al siguiente episodio. Adaptaciones de videojuegos, spin offs y títulos derivados de grandes franquicias se encuentran entre la oferta televisiva que las distintas plataformas lanzarán a lo largo de los próximos doce meses.

'The last of us' (HBO, 15 de enero): Ya sé que llevamos muchas distopías y series ambientadas en mundos apocalípticos, pero esta serie de HBO está llamada a ser uno de los grandes éxitos del año que ahora comienza. La serie está llamada a romper también el tópico de cuestionar aquellas ficciones que se inspiran en videojuegos y demostrar que detrás de ellos hay historias de gran calidad. Se trata de una adaptación del juego de Playstation 4 que ya cuenta con una secuela a sus espaldas y, si la serie es el pelotazo que promete ser, traerá en un futuro muchas más entregas. Pedro Pascal se quita el casco del Mandaloriano, cuya tercera temporada llega a Disney el 1 de marzo, para recorrer unos Estados Unidos apocalíptico acompañado por Bella Ramsey (la Lyanna Mormont que tantos memes inspiró en 'Juego de Tronos') donde la mayor parte de la población ha sido infectada por un virus y que les ha convertido en unos vampíricos monstruos. A modo de road movie veremos cómo los dos personajes empiezan a trabar lazos y que la niña debe ser protegida a toda costa, ya que en su sangre podía estar la salida a ese mundo de pesadilla: es inmune al virus.

'Berlín' (Netflix): La muerte de Berlín en la segunda temporada de 'La Casa de Papel' no supuso su desaparición de la serie. A lo largo de los siguientes episodios, siempre había un hueco para nuevas apariciones a modo de flashbacks. Pedro Alonso regresa a Netflix con una serie donde Berlín será el protagonista absoluto. Una precuela de 'La Casa de Papel' donde el personaje cuenta con un nuevo equipo para cometer otro espectacular atraco. Por el momento no se ha desvelado si contaremos con la colaboración de otros personajes de la serie madre. Sería raro que Álvaro Morte no tuviera alguna aparición, aunque fuera solo un breve cameo. Las previsiones apuntan a que la serie podría llegar a nuestras pantallas después del verano. Para ir calmando el mono, recordamos que en Netflix ya están disponibles dos temporadas de la versión coreana del grupo de atracadores más famoso de la historia del streaming. Manos arriba, esto es un atraco.

'White House Plumbers' (HBO): El caso Watergate como si hubiera sido rodado por los hermanos Coen. Woody Harrelson y Justin Theroux protagonizan esta miniserie cuya traducción al castellano sería 'Los Fontaneros de la Casa Blanca', centrada en las personas que estuvieron detrás del asalto a la sede del partido demócrata que precipitó la caída de Richard Nixon del poder. Quienes trataban de proteger al presidente, fueron los artífices involuntarios de su marcha. Aquellos tiempos en los que los políticos tenían que dimitir cuando mentían.

'Star Trek: Strange New Worlds' (Skyshowtime): En realidad esta serie es del año que ahora termina, pero permanece inédita en España. ¿El motivo? El retraso en el desembarco de la nueva plataforma en streaming de Paramount en España, Skyshowtime. Seguimos sin fecha, pero las previsiones apuntan a que en algún momento de 2023 el canal llegará a nuestro país. Este spin off de 'Star Trek' nos presenta las aventuras de la nave estelar Enterprise antes de que el capitán Kirk llegara a ponerse al timón. El capitán Cristopher Pike, con Spock como primer oficial, están interpretados por los mismos actores que ya conocimos en la segunda temporada de Discovery. La serie recupera esa vieja fórmula ya casi olvidada de contar con episodios autoconclusivos, a ritmo de aventura semanal. Para ir calmando el mono trekie, en marzo llegará la tercera temporada de 'Picard', donde el otro mítico capitán de la saga se reencontrará con el reparto de la serie de 'La nueva Generación'. Al menos para verla, no tendremos que esperar a la llegada de Skyshowtime, ya que ésta sí que se estrenará en Amazon Prime.

'Entrevista con el vampiro' (AMC): Tras el final de 'The Walking Dead' y de 'Better call Saul', la cadena AMC perdió dos títulos que hace una década la encumbraron al pódium de las mejores series de televisión. Aunque parece que a los zombies los vamos a seguir viendo en nuevos spin offs, toca ponerse las pilas y buscar nuevas franquicias que le hagan recuperar el prestigio de antaño. Y en el universo literario de Ann Rice hay potencial para conseguirlo. La novela de 'Entrevista con el vampiro' ya contó con una gran adaptación a la gran pantalla con Tom Cruise y Brad Pitt al frente del reparto. Sin embargo, el fracaso de la versión de 'La reina de los condenados' hizo naufragar la carrera cinematográfica de Lestat. Sam Reid interpretará al icónico vampiro en este nuevo resurgimiento de la saga para la televisión que corre a cargo del guionista Rolin Jones, que ha escrito episodios de Weeds, Board Walk Empire United States of Tara. A España llegará el próximo 12 de enero. No es la única serie basada en el universo literario de Ann Rice de la AMC, ya que este año también tiene previsto estrenar otra adaptación de 'Las brujas de Mayfair'.

'Cristo y Rey' (Atresmedia): Belén Cuesta ('Paquita Salas') y Jaime Lorente ('La casa de papel') protagonizan esta serie destinada a repasar el romance de una de las parejas más mediáticas de la prensa del corazón en la España de finales de los 70. Ángel Cristo, un conocido domador de leones, y Bárbara Rey, una de las actrices musas del destape y muy cercana a la figura del Emérito, se casaron a las pocas semanas de conocerse y mantuvieron una relación que acaparó portadas durante más de nueve años. Con esta serie Atresmedia player tratará de repetir el éxito que ya tuvieron hace un par de años con el biopic de La Veneno. Daniel Écija, productor de series como 'Periodistas', 'La Valla', 'Los Serrano' o 'Médico de Familia', es uno de los responsables del esperado biopic, donde el mayor morbo reside en ver hasta dónde irán en la historia de la relación entre el monarca y la vedette.

'Invasión Secreta' (Disney+): El título de esta serie nos remite a una de las sagas que más engancharon a los fans de Marvel durante la primera década de los 2000, aunque todo apunta que la única similitud entre la serie y el cómic va a ser el título y la implicación de los skrulls en el argumento. En las viñetas se nos contaba la conspiración urdida por esta raza de alienígenas multiformes para infiltrarse en los estamentos de poder del gobierno estadounidense. Sin embargo, de momento en sus apariciones el universo cinemático de Marvel, esta raza ha estado en el lado de los buenos y al servicio de Nick Furia (Samuel L. Jackson). El espía del parche en el ojo encabeza el reparto de esta miniserie de seis episodios. Aunque este año desde la división marvelita de Disney tendremos otros estrenos, como la segunda temporadas de 'Loki', la secuela de 'Wandavisión', 'Agatha: Coven of Caos'. Otro de los títulos más esperados es la adaptación de 'Daredevil' a la nueva plataforma, tras la abrupta salida de la serie de Netflix hace ya cuatro años. Llevará el sugestivo título de 'Born Again', en alusión a una de las sagas más míticas del personaje durante la etapa de Frank Miller en los años 80. Sin embargo, las previsiones apuntan a que no la podremos ver hasta 2024.

'1923' (Skyshowtime): Buena parte de lo que un poco más arriba explicábamos sobre 'Star Trek: Strange New Worlds' se aplica también a esta precuela/spin off de 'Yellowstone'. La franquicia que repasa la historia de la poderosa familia Dutton en una amplia zona donde se encuentra el mismo parque en el que vivía el oso Yogui. Aunque esto no tiene nada que ver con los dibujos animados de la Hanna Barbera. Intrigas, poder y corrupción son las bazas de esta serie que recupera algo del tradicional soap opera de los ochenta. La serie madre supuso el renacer de Kevin Costner y su universo se expande en otros títulos a velocidad de vértigo, mostrándonos las intrigas de distintas generaciones del poderoso clan familiar. El año pasado tuvimos '1883', protagonizada por Sam Elliott, mientras que para este 2023 saltamos en el tiempo con otro nuevo título, '1923', y que cuenta con un reparto de lujo encabezado por Harrison Ford y Hellen Mirren. Casi nada. Las últimas temporadas de 'Yellowstone', así como sus precuelas 1883 y 1923 permanecen inéditas en España, por lo que será otro de los platos fuertes de la plataforma cuando se produzca el esperado aterrizaje de Skyshowtime. Por cierto, que la cadena ha realizado la adaptación a serie de televisión de 'Halo', el videojuego. La primera temporada se ha comercializado directamente en formato físico (Dvd y Bluray) para los que no puedan esperar más retrasos.

'One Piece' (Netflix): Netflix vuelve a intentar convertir un anime de gran éxito en una serie de imagen real, tras el fracaso de 'Cowboy Bebop' que fue cancelada tras una única y desastrosa temporada. Una historia de piratas que en su versión animada ya acumula más de 800 episodios y donde, sobre el papel, parece que se está poniendo el máximo empeño para lograr un trabajo más que digno. Y es que determinados gags y efectos de la serie no son demasiado fáciles de trasladar a la imagen real. Por ello hay gran expectación en saber lo que logrará Netflix con esta nueva versión de la que podemos esperar lo mejor, pero también lo peor.

'Mrs. Davis' (Peacock): A Damon Lindeloff se le linchó por el final de 'Perdidos', aunque la crítica le perdonó tras la maravillosa 'Leftovers' y la muy personal adaptación de 'Watchmen' para HBO. Ahora llega su nuevo trabajo para la plataforma Peacock, el servicio en streaming de la NBC que todavía no puede verse en España. En ella, llevará el tradicional conflicto entre fe y ciencia a un nuevo nivel: una monja en guerra con una malvada inteligencia artificial que parece salida de 'Westworld' o 'Matrix'. Se promociona como una batalla épica de proporciones bíblicas y binarias. Encabeza el reparto Betty Gilpin, una de las protagonistas de la triste y prematuramente desaparecida 'GLOW' en Netflix.

'Reina Roja' (Amazon Prime): La adaptación de la exitosa saga literaria de Juan Gómez Jurado es una de las bazas para la producción nacional de la plataforma Amazon. Vicky Luengo será la encargada de interpretar al personaje de Antonia Scott, protagonista de los libros, junto a a otro de sus compañeros de reparto en Antidisturbios, Hovik Keuchkerian. No sabemos si irán a temporada por libro o alargarán las tramas algo más, pero la intención es hacer una serie de larga duración.

'Por un mañana mejor' (Apple): Mezcla de drama, comedia y ciencia ficción en un argumento que nos lleva a buscar similitudes con 'Para toda la Humanidad', otro de los éxitos de la casa de la manzana. Billy Cudrup encabeza el reparto de esta serie centrada en un grupo de vendedores que comercializa un producto muy singular: viviendas en régimen de multipropiedad en la Luna. La primera temporada se estrenará a mediados de febrero del año próximo. Diez episodios que se irán ofreciendo con periodicidad semanal.