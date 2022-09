La crítica de Monegal | Pedrazzoli y 8TV, la 'pizza al taglio'

Nos contaba ayer aquí, en El Periódico de Catalunya, mi querida compañera Inés Àlvarez, el ‘vernissage’ que montó 8TV para presentar su temporada, con su consejero delegado Nicola Pedrazzoli como gran estrela del acto. ¡Ah! Pedrazzoli es una criatura analizable. Lleva apareciendo intermitentemente por aquí desde hace años. Su trayectoria es singular. Compra, explota y revende frecuencias de televisión con una soltura fantástica. Un día tendremos que hablar seriamente de cómo una licencia televisiva, que es una concesión sujeta a concurso público, puede luego venderse y recomprarse entre particulares, como si tratase de una tienda de zapatos. Pedrazzoli es un italiano de espíritu ecléctico en la forma de montar sus tinglados. Tanto le da socialistas, convergentes, republicanos, opusdeístas, populares o empresarios de cualquier ramo. Su única religión es la pasta. Es versátil. Sin manías. Todo lo que engorda, vale. De repente desaparece unos años, eso sí. Dicen que se distrae regentando un par de ‘pizzerías’ que tiene en Nueva York.

El año pasado reapareció, esta vez asociado a un acaudalado andorrano (Christian Georges Pérez Pradere), un gestor catalán de un fondo de capital riesgo (Borja García Nieto) y uno de los fundadores de la Universidad Católica de Murcia (Francisco Javier Morán Rey). Y le compraron 8TV a Javier Godó. Yo creo que Pedrazzoli ha regresado porque ha olido el negocio. Se ha dado cuenta que en esta Catalunya políticamente tan disparatada, con tantas tribus ávidas de ganar influencia y mandar, con una licencia de tele, y sin demasiados escrúpulos, se pueden hacer maravillas monetarias. En Italia es popular la ‘pizza al taglio’, que no es redonda, sinó rectangular, formato 16:9, como la pantalla del televisor. Se sirve cortando porciones individuales. Y se colocan ingredientes a gusto del que paga. Pedrazzoli conoce bien la ‘pizza al taglio’. Por ejemplo, para el cliente ERC les ha colocado a Gordillo y a Rufián. Para JxWaterloo a Sanchis, Eduard Pujol y Pilar Rahola... Personalmente no conozco a Pedrazzoli. Antes del verano me llegó una oferta por persona interpuesta, un buen amigo de ambos. Cuento la anécdota porque siempre miro con simpatía a quien me ofrece trabajo, aunque no sea viable. Le deseo a este listo italiano que 8TV le proporcione ese tipo de ‘felicità’ que está buscando.