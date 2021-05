Hubo un tiempo en que el pastel de los superhéroes se lo repartían dos grandes editoriales: Marvel y DC. Los derechos de sus icónicos personajes están en manos de dos plataformas. Disney tiene Marvel; y HBO Max será la que en un futuro no muy lejano contará con todas las series de DC. Un mapa que deja a Netflix y a Amazon fuera del tablero de los justicieros con capa, por lo que han tenido que acudir a editoriales independientes para tratar de buscar sus propios títulos y no quedar fuera de la carrera. A la primera le fue muy bien con 'Umbrella Academy' y a la segunda con 'The Boys'.

Hay vida más allá de Marvel y DC para el fan. A lo largo de las últimas semanas en distintas plataformas han coincidido varias series del género procedentes de fuentes totalmente ajenas a estos dos gigantes del cómic. Un material que ha partido con la ventaja de, que al contar con personajes que no son tan consagrados, sus autores han podido gozar de mayor libertad a la hora de desarrollar sus historias. Algunos de estos nuevos héroes han sido creados por antiguas estrellas de las 'majors' que intentaron montárselo por su cuenta para tener mayor control de sus personajes. Curiosamente, esta maniobra ha creado también un efecto contrario, con Marvel y DC llamando a la puerta de creadores indies a la busca de contenidos de mayor calidad. Esta semana en el blog, damos un repaso a las nuevas series de superhéroes con vocación de ser independientes.

'Invencible' (Amazon). El creador del cómic en el que se basa esta serie es el mismo que el de 'The Walking Dead', Robert Kirkman. Ahora que el filón de los muertos vivientes parece que se está agotando, Amazon ha encontrado una nueva mina que seguir explotando. Tan satisfactorio ha sido el resultado de esta primera temporada, que la serie ha sido renovada ya para dos entregas más. Que nadie se equivoque porque este título sea de animación. Es mucho más brutal que 'The Boys' y sus contenidos distan mucho de ser infantiles. Todo poder conlleva una gran responsabilidad, pero tampoco hay que olvidar que el poder absoluto corrompe absolutamente. Cuanto más fuerte es uno, con mayor facilidad podrá reventar cráneos y desmembrar cuerpos.

El protagonista es un joven adolescente, Dirk Grayson, hijo de uno de los superhéroes más poderoso del planeta. Al cumplir los 17 años empieza a desarrollar sus propios poderes y conforme se va iniciando en esto de salvar al mundo, descubre que detrás de la figura de su padre no se encuentra esa persona a la que él ha admirado durante tantos años. Kirkman parece ser un conocedor del género y deja en sus tramas multitud de guiños a los universos de Spider-Man y de Superman. Durante la primera temporada se han ido poniendo las bases de toda la mitología del personaje que el guionista ha venido desarrollando durante más de 17 años y parece que todavía tenemos por delante un fascinante universo por descubrir. El cierre de la primera temporada nos deja un pequeño avance de todas las tramas que irán continuando en la segunda para poner los dientes largos. La voz de Dirk Grayson corre a cargo de Steven Yeung, quien encarnara a Glenn en 'The Walking Dead' y nos dejó a todos con el corazón en un puño cuando murió a manos de Negan. Mientras que su padre está interpretado por J. K. Simmons, el mismo que se metiera en la piel de J. Jonah Jameson en las películas de Spider-Man. ¿Es casualidad que OmniMan se parezca físicamente al editor del Daily Bugle?

'The Nevers' (HBO). Hace un par de años, el fichaje de Joss Whedon por HBO para hacer una nueva serie podría sonar a pelotazo. Pero en los meses siguientes, el creador de 'Buffy Cazavampiros' y el artífice del éxito de la primera entrega de 'Los Vengadores' ha caído en desgracia y se bajó del proyecto por la puerta de atrás antes de acabar la primera temporada. Las noticias aparecidas sobre su carácter despótico y las denuncias de actores y actrices que algún momento del pasado trabajaron con él sobre sus abusos de poder convirtieron esta serie en un proyecto maldito. A HBO le quedaba sobre la mesa la patata caliente de esconder o no el nombre de quien había sido el principal impulsor de la serie, que ha quedado en manos de Philippa Goslett y con todas sus tramas encarriladas. No constan denuncias del equipo de esta serie, La primera temporada consta inicialmente de seis episodios que ya se han emitido y faltarían otros cuatro más, que quedaron alcanzados por la paralización de los rodajes a causa de la pandemia.

Vistos los seis capítulos comprobamos que el nombre maldito del autor no era fácil de ocultar, ya que escribe y dirige buena parte de ellos. Pero el hecho es que no ha sido promocionada como la nueva serie de Whedon, ésa que nos debía desde hace tiempo. No sabemos si ésta acabará siendo una de esas series de culto del creativo, que con una sola temporada a sus espaldas acabaron arrastrando legiones de seguidores y no continuaron, como pasó con 'Firefly'. 'The Nevers' nos ofrece una especie de Patrulla X en un Londres decimonónico. Los trajes de lycra se sustituyen por vestidos de época y tecnología steampunk. Y además parte de material original, no es adaptación de ningún cómic.

Si creas tus propias personajes, no hay que pagar derechos de autor. Y con Whedon siempre estaban garantizados los personajes más carismáticos. La serie reúne ingredientes del más puro del showrunner, personajes femeninos fuertes y con carisma, que se convierten en heroínas a su pesar, teniendo que salvar un mundo que les persigue y les odia. Son las elegidas, un concepto que a los seguidores de Buffy les sonará más que familiar. La serie cuenta con un reparto solvente, un amplio plantel de personajes secundarios. En estos seis capítulos se han sentado las bases de un título con mucho potencial, siempre que la lastrada reputación de Whedon no termine de hundirla.

'Jupiter's Legacy' (Netflix): Si Joss Whedon fue el artífice del éxito en cine de 'Los Vengadores', Mark Millar fue el guionista de los cómics que inspiraron la película. Era uno de esos autores que con su nombre en la portada convertía ese cómic en éxito seguro. Millar nunca fue amigo de quedarse mucho tiempo en una serie. Llegaba, escribía la que debía ser su historia definitiva y luego se iba a pastar en busca de pastos más verdes. Al final se lo acabó montando por su cuenta en el mercado de los superhéroes y a su puerta fue una de las primeras a las que llamó Netflix cuando se divorció de Disney y perdió Marvel. La pluma del guionista de 'Civil War' inspiró otros títulos cinematográficos como 'Kingsman', 'Wanted' o 'Kick Ass'.

'Jupiter´s Legacy' es la primera de las series basadas en sus cómics tras el acuerdo con Netflix. Intenta ser una mezcla entre 'El Padrino', 'Succession' y los 'Watchmen', contándonos una historia que se mueve en dos planos temporales. Uno, transcurre tras el crack del 29 destinado a narrarnos el origen de los superhéroes. El otro, es en la actualidad con ese Superman de pelo blanco que ya se plantea el ceder la capa a sus hijos. Intenta ser la historia crepuscular definitiva del género. Una saga en la que uno de los principales mandamientos que se autoimpusieron los héroes primigenios empieza a ser cuestionado: No matarás. Y ésta promete ser la futura fuente del caos, porque la temporada termina cuando parecía que todo iba a comenzar.

El problema de la serie es que da la impresión al espectador de haber llegado a la mitad, con unos personajes que quizá no le interesan tanto así de primeras, por muy convencidos que estén sus autores de las bondades de la trama que quiere contar. La estética y las escenas de acción son buenas, pero a la serie todavía le falta mejorar. El responsable de la adaptación es Stephen S. DeKnight, antiguo colaborador de Whedon y responsable de series como 'Spartacus' y 'Daredevil'. A lo mejor le sobra un poco de intensidad y le falta más mala baba.

'The Boys' (Amazon): La serie que abrió la puerta grande a las editoriales independientes en las plataformas televisivas y que va camino de su tercera temporada. El creador del cómic Garth Ennis siempre ha parodiado en sus viñetas el género superheroico y aquí concretamente a los supergrupos. Es fácil reconocer reconocer a los enmascarados de 'La Liga de la Justicia' entre sus personajes. La propia Marvel hizo en su día su propia parodia de la JLA a la que, para no ser denunciado por problemas de autor, llamó el Escuadrón Diabólico.

Los superhéroes de 'The Boys' están muy lejos de ser un ejemplo de conducta como pueden ser los de Marvel o los de DC. En The Boys nos encontramos con el grupo más políticamente incorrecto de las plataformas. No hay nada más salvaje en los tiempos que corren como arrancar la segunda temporada destripando a una ballena. En 'The Boys' hay tanta ultraviolencia como en Invencible, pero en imagen real. Patriota sería una especie de Superman corrupto, que se convierte en un juguete demasiado peligroso para la maligna corporación que controlar todo el cotarro.

Aunque no todos son villanos en ese retorcido grupo de vigilantes. Los verdaderos protagonistas de la historia son esa banda que podría ser considerada como terrorista, liderada por El Carnicero (Karl Urban) que se une para hacer frente a los daños colaterales que normalmente dejan atrás los autoproclamados justicieros. Quizá aquí los guionistas de 'Jupiter's Legacy' podrían buscar un poco de esa mala baba que les falta a su serie.