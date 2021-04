En las primeras entrevistas que concedió el nuevo presidente de la Corporación RTVE, José Manuel Pérez Tornero, tanto en TVE como en RNE, junto a la obligada declaración de intenciones, dejó claro su objetivo a seguir. No quiero perseguir la audiencia, sentenció, sino la relevancia. No es mal argumento. Incluso diríamos que se trata de una línea de trabajo más que plausible. Ahora falta que lo dejen trabajar en esa línea. También desde dentro. ¿O acaso no van a echar en cara a Pérez Tornero, los propios consejeros de la oposición, cada punto de audiencia que se vaya perdiendo durante su mandato TVE?

A mayor relevancia, menor publicidad, y no es una contradicción. Relevante sería recuperar un espacio como La 2 Noticias, que aglutina 150 premios, y con el que bajaría la cuota de pantalla durante su hora de emisión. Relevantes son programas como 'Imprescindibles', 'Un país para escucharlo' o 'La aventura del saber', impulsado por el propio Pérez Tornero en 1992, en la actualidad casi invisible.

La relevancia se logra adquiriendo por 55 millones de euros un paquete de 400 horas de los Juegos de Tokio, aunque por el horario asiático y por su corta duración de 17 días, sus cifras de audiencias jamás vayan a compensar el dispendio económico. Relevante es que los servicios informativos posean la mejor red de corresponsalías extranjeras. Y relevante sería mejorar de una vez por todas el Canal 24 Horas, para que fuese de verdad el referente informativo en español.

Que el 4 de mayo LaSexta se convierta en la cadena líder, a mucha distancia de La1, para seguir las elecciones madrileñas no debería enfadar a ningún consejero. Hay demasiada tarea por delante como para poner piedras en las ruedas.