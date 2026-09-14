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Florentino Fernández abre la puerta de ‘Tu cara me suena’ a Carlos Latre tras su regreso a 'El Hormiguero': "Por si quiere..."

El cómico bromea sobre su continuidad en el jurado de Antena 3 ante el regreso de su predecesor a la órbita de Atresmedia

Florentino Fernández./ Carlos Latre

Florentino Fernández./ Carlos Latre / TELECINCO

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Kevin Rodríguez

Tenerife

Las sillas del jurado más continuista de la televisión puede volver a agitarse. Florentino Fernández ha bromeado sobre su futuro en 'Tu cara me suena', lanzando un guante público a Carlos Latre tras su salida de Mediaset: "Tengo que llamar a Latre para decirle que, si quiere, le dejo su hueco".

Las palabras de Flo llegan en un tablero televisivo completamente reinventado. Latre cerró una etapa histórica de 13 años y 11 ediciones en Antena 3 antes de su breve paso por Mediaset con 'Babylon Show' y su posterior reencuentro con Atresmedia este mismo septiembre (colaborando en 'El Hormiguero'). En ese hueco entró Florentino Fernández, convirtiéndose en el nuevo jurado, que además conocía las entrañas del formato tras haber pasado por él como concursante.

Preguntado por su continuidad en la próxima edición del talent de imitaciones, Flo optó por esquivar un compromiso firme mientras compagina su radar con otros compromisos de entretenimiento como 'MasterChef'. Lejos de alimentar rivalidades de plató, el gesto confirma la sintonía blindada entre dos cómicos que se entienden en la imitación, la escaleta en directo y el respeto por el formato de Gestmusic.

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Veremos si finalmente, Latre regresa al formato como jurado o por el contrario, es Flo quien permanece en el concurso de imitaciones.

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Fuente: El Periódico

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