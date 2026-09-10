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'Cara Al Show'

Aramís Fuster resucita a Marc Giró y recrea su momentazo viral en 'Fiesta' este verano: "¡No me grites!"

'Cara al show'.

'Cara al show'. / laSexta

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Kevin Rodríguez

Tenerife

El 'accidentado' final de la primera temporada de 'Cara al Show', con un Marc Giró cayendo desplomado por las escaleras del plató, dejó en vilo a todos los espectadores de laSexta. Dos meses más tarde, el misterio por fin se resuelve de la forma más surrealista posible: con el cuerpo del presentador yaciendo sobre el escenario hasta que la magia de Aramís Fuster entra en acción.

Entre rayos y centellas, la bruja más popular de España recurre a su clásicos conjuros para obrar el milagro y devolverle la vida. Sin necesidad de ningún idioma extranjero más allá del castellano, la vidente repite tres veces la fórmula exacta —"Por el poder de Aramís, que esta alma distraída vuelva a la vida"— hasta lograr que el showman más estiloso de la cadena se ponga en pie.

Sin embargo, el despertar no es precisamente pacífico ni agradecido. "¡No me grites! ¡No me grites!", vocifera un alterado Marc Giró nada más incorporarse, reproduciendo de manera exacta el ya icónico y viral enfrentamiento que la propia pitonisa protagonizó este verano en el plató de 'Fiesta' frente a Marisa Martín Blázquez.

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Lejos de achantarse por el señalamiento, la ocultista replica con la misma cintura televisiva que demostró estivalmente: "No te he gritado, perdona, disculpa. Te he hablado normal". Tras este guiño, el presentador se coloca bien el traje y abandona el plató de manera airada, dejando a la vidente guiñarle un ojo cómplice a la audiencia para dar el pistoletazo de salida a la nueva temporada.

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Fuente: El Periódico

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