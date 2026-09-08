Pedro Sánchez multiplica su presencia en televisión y también acudirá a 'El Intermedio' con una deuda pendiente con Wyoming: "Me lo prometió"

Pedro Sánchez ha cortado su sequía en televisión y ha decidio hacerlo con doble taza. El presidente del Gobierno volverá a conceder entrevistas en la pequeña pantalla en los próximos días: mañana estará a las 11:00 horas en 'Mañaneros' con Jesús Cintora y el próximo lunes acudira a 'El Intermedio' con El Gran Wyoming.

Así lo confirmó el programa de laSexta ayer durante el estreno de su nueva temporada, con Sandra Sabatés anunciando la entrevista: "Va a estar aquí Pedro Sánchez el próximo lunes", sorprendía la periodista a Wyoming, que previamente había bromeado con un posible fracaso en las urnas del socialista.

"¿Va a venir Sánchez? Presidente, era broma. Esta gente escribe cosas que luego yo no quiero decir", bromeaba nervioso el showman de laSexta. Además, el presentador recordó la última promesa que le hizo el líder del Ejecutivo cuando estuvo en 'El Intermedio', antes de las elecciones del 2023: "Recuerdo que me prometió un viaje en el Falcon. Como siga así la cosa se me va a caducar el vale", volvió a bromear el humorista.

La última visita de Pedro Sánchez a 'El Intermedio'

Como decíamos previamente, Pedro Sánchez acudió al programa de laSexta antes de las elecciones de 2023 para ofrecer a los espectadores su propuesta de revalidación de Gobierno. En aquella ocasión, bromeó con Wyoming sobre el resultado del 23J: "Si gano las elecciones te invito a dar una vuelta en el Falcon".

La protesta del Consejo de Informativos de RTVE por su entrevista en 'Mañaneros'

Esta mañana, hemos conocido el comunicado crítico que el Consejo de Informativos de RTVE ha emitido para formalizar su oposición a que la entrevista al Presidente del Gobierno se realice en un programa - 'Mañaneros' - cuya producción está externalizada y no corresponde al entero público, solicitando que este tipo de acontecimientos se produzcan en los informativos de la casa.

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La queja de Ana Rosa por el veto a su programa

Por si fuera poco, la jornada de hoy ha sido especialmente polémica para el Ejecutivo por haber salido a la luz la existencia de un informe de Interior en el que se califica a numerosos periodistas según su ideología, algo que Ana Rosa ha tachado de "censura" en su programa. La periodista también ha criticado que Pedro Sánchez y sus ministros no acudan a su espacio en Telecinco para dar entrevistas: "Estamos castigados", ha dicho en plena polémica y tras conocerse las dos entrevistas que el presidente dará en TVE y laSexta.

Fuente: El Periódico