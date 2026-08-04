Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pateras: 17 muertosInvaden cala de IlletesPrimer ministro Marruecos en MallorcaEclipse: rayo verdeEclipse: el tiempoEclipse: gafas
instagramlinkedin

Yolanda Ramos presentará la nueva etapa de 'Me resbala' en TVE como relevo de Arturo Valls y Lara Álvarez con la productora de 'Masterchef'

La actriz vuelve a trabajar como presentadora, doce años después de 'Hable con ellas' en Telecinco

Yolanda Ramos, nueva presentadora de 'Me resbala ' en TVE.

Yolanda Ramos, nueva presentadora de 'Me resbala ' en TVE.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Ricky García

Madrid

'Me resbala' prepara su aterrizaje en TVE de cara a la próxima temporada. El concurso en el que un grupo de cómicos famosos se someten diferentes retos y pruebas en clave de humor, tendrá una tercera vida en la cadena pública tras su paso por Antena 3 y Telecinco, con una nueva edición que estará presentada por Yolanda Ramos, según ha conocido en exclusiva Yotele. 

La actriz, uno de los rostro más conocidos de la televisión, vuelve a trabajar como presentadora tras su experiencia en 'Hable con ellas', el late night de Telecinco que lideró con Sandra Barneda, Marta Torné y Alysson Eckmann. Ahora, se pone al frente del formato producido por Shine Iberia (Banijay Iberia), que tras varias ediciones de éxito en Antena 3 con Arturo Valls, regresó en Telecinco hace tres temporadas con Lara Álvarez como rostro principal, aunque sin el mismo éxito.

Noticias relacionadas y más

Según la información a la que ha tenido acceso Yotele, la cadena ya ha comenzado con los primeros trabajos de preproducción del espacio, con el objetivo de comenzar las grabaciones a principios de otoño y tenerlo listo para su emisión en 2027.

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Marga Prohens eclipsa a Javier Bardem en la clausura del Atlàntida
  2. La clausura del Atlántida con la Reina y Javier Bardem como protagonistas, en imágenes
  3. Javier Bardem: 'El silencio siempre anima a quienes perpetran los crímenes
  4. El Govern exigirá 15 años de residencia legal para acceder a las 323 viviendas públicas que construirá en Palma
  5. Rescatan el coche que apareció en el mar en Son Verí: fue arrojado intencionadamente por un acantilado tras ser robado
  6. Crean una plataforma para cubrir guardias y turnos vacantes de sanitarios en Baleares
  7. El calor no da tregua en Mallorca: hasta 37 grados y una semana marcada por el sol
  8. El primer ministro de Marruecos suspende sus vacaciones en Mallorca por orden del rey tras la crisis en Ceuta

Mavi García cede casi tres minutos en la contrarreloj del Tour

Mavi García cede casi tres minutos en la contrarreloj del Tour

Adrià Guirado y Bel Calero consiguen el triunfo en la XXVI Cursa Nocturna de Sant Salvador de Artà

Adrià Guirado y Bel Calero consiguen el triunfo en la XXVI Cursa Nocturna de Sant Salvador de Artà

El Mallorca agita su defensa: Olaizola se acerca al Eldense y David López podría hacer las maletas

El Mallorca agita su defensa: Olaizola se acerca al Eldense y David López podría hacer las maletas

El Hispania de Don Felipe lidera el arranque de la Copa del Rey de vela

El Hispania de Don Felipe lidera el arranque de la Copa del Rey de vela

Los responsables de la masificación somos todos menos Prohens

Los responsables de la masificación somos todos menos Prohens

El crucero Explora III quiere plantar 180.000 ejemplares de posidonia en Baleares: "Si no lo cuidamos nos estamos cargando la gallina de los huevos de oro"

El crucero Explora III quiere plantar 180.000 ejemplares de posidonia en Baleares: "Si no lo cuidamos nos estamos cargando la gallina de los huevos de oro"

Marta Llompart busca el oro europeo

Marta Llompart busca el oro europeo

Los expertos avisan: “Los vegetales son cada vez menos nutritivos; contienen menos calcio, hierro y proteínas que hace unas décadas”

Los expertos avisan: “Los vegetales son cada vez menos nutritivos; contienen menos calcio, hierro y proteínas que hace unas décadas”
Tracking Pixel Contents