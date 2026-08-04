Yolanda Ramos presentará la nueva etapa de 'Me resbala' en TVE como relevo de Arturo Valls y Lara Álvarez con la productora de 'Masterchef'
La actriz vuelve a trabajar como presentadora, doce años después de 'Hable con ellas' en Telecinco
Ricky García
'Me resbala' prepara su aterrizaje en TVE de cara a la próxima temporada. El concurso en el que un grupo de cómicos famosos se someten diferentes retos y pruebas en clave de humor, tendrá una tercera vida en la cadena pública tras su paso por Antena 3 y Telecinco, con una nueva edición que estará presentada por Yolanda Ramos, según ha conocido en exclusiva Yotele.
La actriz, uno de los rostro más conocidos de la televisión, vuelve a trabajar como presentadora tras su experiencia en 'Hable con ellas', el late night de Telecinco que lideró con Sandra Barneda, Marta Torné y Alysson Eckmann. Ahora, se pone al frente del formato producido por Shine Iberia (Banijay Iberia), que tras varias ediciones de éxito en Antena 3 con Arturo Valls, regresó en Telecinco hace tres temporadas con Lara Álvarez como rostro principal, aunque sin el mismo éxito.
Según la información a la que ha tenido acceso Yotele, la cadena ya ha comenzado con los primeros trabajos de preproducción del espacio, con el objetivo de comenzar las grabaciones a principios de otoño y tenerlo listo para su emisión en 2027.
Fuente: El Periódico
- Marga Prohens eclipsa a Javier Bardem en la clausura del Atlàntida
- La clausura del Atlántida con la Reina y Javier Bardem como protagonistas, en imágenes
- Javier Bardem: 'El silencio siempre anima a quienes perpetran los crímenes
- El Govern exigirá 15 años de residencia legal para acceder a las 323 viviendas públicas que construirá en Palma
- Rescatan el coche que apareció en el mar en Son Verí: fue arrojado intencionadamente por un acantilado tras ser robado
- Crean una plataforma para cubrir guardias y turnos vacantes de sanitarios en Baleares
- El calor no da tregua en Mallorca: hasta 37 grados y una semana marcada por el sol
- El primer ministro de Marruecos suspende sus vacaciones en Mallorca por orden del rey tras la crisis en Ceuta