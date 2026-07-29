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El SOIB hace ‘match’ en ‘First Dates’ con sus 500 cursos gratuitos

La mallorquina Yolanda mencionó una de estas formaciones durante su paso por el programa de citas

Yolanda, durante su participación en el programa ‘First Dates’

Yolanda, durante su participación en el programa ‘First Dates’ / .

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Duna Márquez

Hay conversaciones que nacen entre copas, miradas tímidas y preguntas ensayadas frente al espejo. Otras, en cambio, terminan abriendo puertas inesperadas. La de Yolanda y Danni comenzó como tantas otras en First Dates: bajo una luz cálida, con dos desconocidos frente a frente y la promesa incierta de descubrir si entre ambos podía surgir algo parecido a la química. Pero, en mitad de aquella cena televisiva, entre confesiones, sonrisas y referencias a Mallorca, apareció un invitado improbable: el SOIB y sus 500 cursos gratuitos.

Yolanda, modelo, actriz y creadora de contenido mallorquina, aprovechó uno de esos momentos en los que la conversación abandona el guion habitual para hablar de una de las formaciones que había realizado. Danni admitió que de la isla conocía, sobre todo, la fiesta. Ella puso sobre la mesa otra Mallorca, menos nocturna y más cotidiana: la de quienes buscan aprender, cambiar de rumbo o encontrar una oportunidad distinta.

El SOIB recogió después aquel inesperado guiño televisivo para recordar que dispone de medio millar de cursos gratuitos. Porque no todas las citas terminan en un flechazo, pero algunas pueden dejar algo más duradero: una idea, una puerta abierta o incluso una matrícula.

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Consulta aquí los 500 cursos gratuitos del SOIB

Tras el inesperado salto a la televisión, la oferta formativa continúa a solo unos clics de distancia. El SOIB reúne en su buscador 500 cursos gratuitos para quienes quieran ampliar conocimientos [los puedes consultar aquí], mejorar su perfil profesional o, simplemente, explorar un nuevo camino laboral. Porque el próximo ‘match’ quizá no espere en una cena, sino entre las opciones disponibles en el siguiente enlace.

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