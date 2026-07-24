Telecinco cancela 'Amor… ¡o lo que surja' de manera fulminante por su baja audiencia: reestructuración de las tardes tras el adiós de Carlos Lozano
El dating show producido por Bulldog TV se despide tras no haber convencido a los espectadores
Redacción Yotele
Carlos Lozano dice adiós a las tardes de Telecinco. La cadena de Mediaset ha decidido cancelar 'Amor… ¡o lo que surja' de manera fulminante, como consecuencia de sus bajos datos de audiencia. Su último programa se emitirá el viernes 31 de julio. De esta manera, Las tardes de la emisora se reestructuran de manera obligada, con el adelantanto y ampliación de 'El verano se mueve, con Ion Aramendi, a las 15:55 horas, que pasa a durar casi dos horas. A continuación, 'De Lunes a Viernes' también amplía su horario y pasa a comenzar más pronto, a la 17:45 horas.
Así quedan las tardes de Telecinco a partir del 3 de agosto:
15.55 horas - 'El verano se mueve'
17:45 horas - 'De Lunes a Viernes’
20:00 horas - '¡Allá tú!'
Fuente: El Periódico
- Familia, amigos y compañeros del mundo de la cultura acuden al velatorio de Joan Roca
- El PSOE carga contra el espectáculo de Madò Pereta en Santa Margalida: 'Nos insulta con el dinero de todos
- El ventilador con agua de Lidl de 12,99 euros para la ola de calor: 'Bajó 5 ºC mi habitación
- Hartos de la masificación turística en Mallorca: 'Iremos a la manifestación del 26 de julio. Hace años que sobrepasamos el límite y ahora los residentes molestamos
- Lourdes Roca, ahijada de Joan Roca, y concejal del ayuntamiento de Palma: "Su familia éramos sus primeros fans"
- El comercio de Mallorca presentará denuncias 'en bloque' ante el aumento de los hurtos en las tiendas
- La incertidumbre por el eclipse en Mallorca provoca más cancelaciones en los restaurantes de Playa de Palma que las restricciones: 'Cien veces al día respondemos que no lo sabemos
- De rozar los 40 grados al final de la ola de calor: así cambiará el tiempo en Mallorca