En octubre
RTVE confirma su participación en Eurovisión Junior 2026
Entre los países que competirán en el festival no está Israel
Marisa de Dios
TVE decidió no participar este año en el festival de Eurovisión como protesta por la presencia de Israel, una decisión que provocó todo un terremoto mediático. Ni siquiera retransmitió el pasado mes de mayo el certamen, que acabaría ganando Bulgaria con la artista Dara y la canción 'Bangaranga'. Y aunque todavía no esté claro si volverá o no al famoso festival de la canción, sí que ha confirmado que estará en su versión infantil, Eurovisión Junior.
Según la UER, 16 radiotelevisiones públicas han confirmado su asistencia al certamen, que tendrá lugar el próximo 24 de octubre en Ta' Qali, Malta. Entre ellas no está Israel: RTSH (Albania), AMPTV (Armenia), CyBC (Chipre), RTVE (España), France Télévisions (Francia), GPB (Georgia), TG4 (Irlanda), Rai (Italia), MKRTV (Macedonia del Norte), PBS (Malta), RTCG (Montenegro), AVROTROS (Países Bajos), TVP (Polonia), RTP (Portugal), SMRTV (San Marino) y Suspilne (Ucrania).
España, fundadora
España es uno de los países fundadores en 2003 del festival en su edición infantil y ha participado en 11 ocasiones. En 2025, el representante español, Gonzalo Pinillos, terminó en quinta posición con su canción ‘Érase una vez (Once Upon a Time)’.
De momento, RTVE todavía tiene que dar el nombre del artista que representará a España este año.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- Familia, amigos y compañeros del mundo de la cultura acuden al velatorio de Joan Roca
- El PSOE carga contra el espectáculo de Madò Pereta en Santa Margalida: 'Nos insulta con el dinero de todos
- El ventilador con agua de Lidl de 12,99 euros para la ola de calor: 'Bajó 5 ºC mi habitación
- Hartos de la masificación turística en Mallorca: 'Iremos a la manifestación del 26 de julio. Hace años que sobrepasamos el límite y ahora los residentes molestamos
- Lourdes Roca, ahijada de Joan Roca, y concejal del ayuntamiento de Palma: "Su familia éramos sus primeros fans"
- El comercio de Mallorca presentará denuncias 'en bloque' ante el aumento de los hurtos en las tiendas
- La incertidumbre por el eclipse en Mallorca provoca más cancelaciones en los restaurantes de Playa de Palma que las restricciones: 'Cien veces al día respondemos que no lo sabemos
- De rozar los 40 grados al final de la ola de calor: así cambiará el tiempo en Mallorca