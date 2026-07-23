Crítica de cine
La cineasta Natalie Erika James firma con 'Insaciable' una película de terror sobre la presión estética y los trastornos de la alimentación
Una estudiante de medicina (Midori Francis) descubre la macabra fórmula de unas pastillas adelgazantes
Desirée de Fez
'Insaciable'
Directora: Natalie Erika James
Reparto: Midori Francis, Madeleine Madden, Showko Showfukutei, Danielle Macdonald, Robert Taylor, Annie Shapero, Lucy Goleby, Louisa Mignone.
Estreno: 24/07/26
Puntuación: * **
Dirigida por Natalie Erika James ('Relic'), 'Insaciable' viene a sumarse al cine de terror que utiliza los códigos del género para hablar de la presión estética, la obsesión –impulsada desde el exterior– por un ideal de belleza totalmente irreal y el daño infligido a nuestros propios cuerpos (y mentes) para intentar acercarnos a él. Todas dirigidas por mujeres (algo, por desgracia, totalmente lógico), sirven de ejemplo las recientes 'La sustancia' (2024), 'La hermanastra fea' (2025) o 'The Outside' (2022), el capítulo de Anna Lily Amirpour para la serie 'El Gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro'.
Aunque se mueve en esa órbita, la película de Natalie Erika James enfoca más en sus cuestiones. 'Insaciable' es un drama de corte fantástico sobre trastornos de la alimentación y, entre sus temas asociados, tiene especial fuerza la gordofobia. Hay ideas estimulantes en esta historia sobre una estudiante de medicina (Midori Francis) que descubre la macabra fórmula de unas pastillas adelgazantes. La primera, una representación formal extrema (es una película que se desliza voluntariamente hacia lo grotesco) del autocastigo constante al que se somete la protagonista. Otra, la forma de apuntalar a nivel social y familiar la relación conflictiva que ésta mantiene con su cuerpo.
Pero también es una película que tan pronto como se agota el símil que maneja, se vuelve repetitiva, caprichosa y confusa. Sin entrar en detalle para no contar de más, en un punto también hay en ella cierta contradicción entre el mensaje que formula y la manera de exponerlo.
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Fuente: El Periódico
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