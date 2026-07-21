«Grècia, illes al límit», el espejo turístico de Baleares: un documental que alerta del colapso de las islas

Las imágenes podrían corresponder a Mallorca, Eivissa o cualquier otro destino turístico del Mediterráneo: carreteras congestionadas, falta de vivienda para los residentes, presión sobre el agua, construcciones que ocupan los últimos espacios libres y miles de visitantes concentrados en unas pocas horas. Sin embargo, el escenario del documental «Grècia, illes al límit», disponible en la plataforma 3Cat, son algunas de las islas griegas más conocidas del mundo.

El reportaje, emitido dentro del espacio 30 minuts, muestra las graves consecuencias de la masificación turística en Santorini y Míkonos, dos destinos convertidos en símbolos internacionales de las vacaciones de lujo y las imágenes perfectas para las redes sociales. La producción, de Luckfilm, tiene una duración de 40 minutos y puede verse de manera excepcional únicamente a través de la plataforma digital de 3Cat.

Detrás de las casas blancas, las cúpulas azules y las puestas de sol que atraen a millones de viajeros, el documental descubre unas islas sometidas a una presión que amenaza sus recursos naturales y la vida cotidiana de sus habitantes.

Más de tres millones de visitantes para 16.000 residentes

El caso más llamativo es el de Santorini. La isla recibe cada año a más de tres millones de visitantes, pese a contar con una población de alrededor de 16.000 habitantes. En determinadas jornadas pueden desembarcar hasta 16.000 cruceristas en apenas unas horas, provocando largas colas y la saturación de los pueblos y sus principales miradores.

La situación ha obligado a las autoridades locales a imponer por primera vez un límite diario a la llegada de grandes cruceros. Una medida que evidencia que la saturación turística ha dejado de ser un problema puntual de los meses de verano para convertirse en una cuestión estructural.

La presión no se limita a las calles. En una de las islas más secas de Grecia se han construido más de un millar de piscinas, mientras la roca volcánica y los acantilados continúan ocupándose con nuevos hoteles y alojamientos de lujo. Todo ello en un territorio con problemas de abastecimiento de agua, dificultades para gestionar los residuos y riesgo sísmico.

El viticultor Paris Sigalas, uno de los testimonios recogidos, observa cómo las viñas centenarias de Santorini quedan progresivamente rodeadas por establecimientos turísticos. Su diagnóstico apunta directamente al modelo: la destrucción no sería responsabilidad de los visitantes individuales, sino de una sociedad que continúa construyendo y que no siempre respeta sus propias normas.

Un crucero cerca de Santorini / Ingimage

Especulación, construcciones ilegales y violencia en Míkonos

En Míkonos, el documental muestra una cara todavía más oscura del negocio turístico. La elevada rentabilidad del suelo y el crecimiento del turismo de lujo han favorecido la especulación inmobiliaria, las construcciones ilegales y diferentes episodios de corrupción.

El reportaje recoge incluso un asesinato supuestamente relacionado con intereses urbanísticos, presentado como el ejemplo más extremo de cómo los enormes beneficios económicos derivados del turismo pueden terminar erosionando las instituciones y el cumplimiento de la ley.

El resultado es un paisaje cada vez más privatizado, una administración desbordada y una población local que pierde progresivamente el acceso a viviendas, terrenos y espacios que anteriormente formaban parte de la vida comunitaria.

Un espejo para Mallorca y el resto de Baleares

El paralelismo con Baleares aparece expresamente en el análisis que acompaña al documental. Después de décadas de crecimiento turístico, las Islas afrontan problemas similares a los que padecen Santorini y Míkonos: falta de vivienda asequible, presión sobre los recursos hídricos, congestión de las carreteras, degradación del paisaje, precariedad laboral estacional y una fuerte dependencia económica del turismo.

También coinciden las protestas ciudadanas que reclaman límites al crecimiento turístico. En Mallorca, estas reivindicaciones han ganado presencia durante los últimos años ante las dificultades para acceder a una vivienda, la masificación de playas y espacios naturales o el incremento del tráfico durante la temporada alta.

La principal conclusión del documental es que el problema no son los turistas, sino un modelo basado en un crecimiento aparentemente ilimitado dentro de territorios insulares que tienen límites físicos muy claros. El agua, las carreteras, las playas, el suelo disponible y la capacidad para gestionar los residuos no pueden crecer al mismo ritmo que la llegada de visitantes.

Astipalea, un modelo turístico diferente

«Grècia, illes al límit» también muestra que existen alternativas. La isla de Astipalea, sin aeropuerto internacional ni grandes cruceros, ha apostado por establecimientos familiares, una movilidad más sostenible y un desarrollo turístico moderado.

Astipalea recibe alrededor de 70.000 visitantes al año, una cifra muy alejada de los más de tres millones de Santorini. Sus habitantes no aspiran a convertir la isla en una nueva Míkonos, sino precisamente a evitar un crecimiento que pueda destruir aquello que atrae a los viajeros.

El documental plantea así una pregunta que también resuena en Mallorca y el resto de Baleares: ¿en qué momento el turismo deja de mejorar la vida de los residentes y comienza a deteriorarla? La respuesta no pasa necesariamente por renunciar a los visitantes, sino por limitar los cruceros, frenar la especulación urbanística, proteger el territorio, garantizar el acceso a la vivienda y diversificar la economía.