Jesús Cintora zanja su polémica con Marta Gómez Montero y responde tajante a los que recuerdan su despido de Mediaset: "Yo ni insulto, ni grito, ni golpeo a nadie"

El fin de semana ha sido de lo más intenso para Jesús Cintora. El pasado sábado, protagonizó un desagradable momento con Marta Gómez Montero, tertuliana de su programa, que le acusó en pleno directo de "haberla humillado", tras lo que decidió levantarse de la mesa, y entre lágrimas, abandonar el plató sentenciando: "No me vas a humillar más, prefiero comer mierda".

La tormenta estallaba de madrugada en las redes sociales, con numerosos mensajes comentando y especulando con el origen de lo sucedido. Muchos usuarios recordaban episodios pasados del presentador, como su abrupto despido de Mediaset en 2015, cuando conducía con gran éxito de audiencia 'Las mañanas de Cuatro'. Ya estaba muchos días superando en seguimiento al magacín 'Al rojo vivo', con Antonio García Ferreras en laSexta.

Sin embargo, Mediaset decidió prescindir de sus servicios y emitió un duro comunicado en el que especificaba que apartaba al presentador porque quería preservar la pluralidad de sus espacios de actualidad, en los que se debía informar pero no formar. En esos días, se conoció que Cintora había recibido dos sanciones disciplinarias por parte de la compañía por quejas de algunos miembros de su equipo por no haberse sentido bien tratados por él. Diversas fuentes apuntaron esto último como el auténtico motivo de su cese.

Ahora, con la polémica de este fin de semana, muchos han aprovechado para rescatar aquella traumática salida y relacionarla con los malos modos que Cintora en ocasiones tiene en directo con algunos colaboradores de 'Malas lenguas' como Joaquín Moequel, Ana Cabanillas o la propia Marta Gómez Montero.

A este respecto, el presentador lanzó una respuesta tajante y tratar de terminar con las especulaciones: “Yo ni insulto, ni grito, ni golpeo a nadie. Sé que hay una especie de liada… que hay bulos, historias y acusaciones falsas. Pero lo que hubo (con Marta Gómez Montero) fue un gesto de contención en un momento dado", concluyó.

La periodista volvió este lunes a ocupar su silla como colaboradora en 'Malas lenguas', señalando en los primeros minutos que la intervención del presidente de RTVE había sido clave para resolver este conflicto. "Estoy tranquila y reconfortada por la actitud que ha tenido José Pablo López. Y también con la tuya", aseguró.

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"Voy a seguir haciendo lo que en los últimos 38 años, que es trabajar desde el respeto que nos debemos tener, que es obligado. Y sobre todo el respeto que yo le tengo a la audiencia. Somos humanos, hay días que tienes un impulso. Y yo estoy aquí solo para tratar de informar y debatir", comentó con gesto de seriedad.

Fuente: El Periódico