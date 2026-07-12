Jesús Cintora reacciona a la polémica en 'Malas Lenguas Noche' y pide disculpas a Marta Gómez Montero: "Tiene mi amistad y las puertas del programa abiertas"

Jesús Cintora ha querido trasladar sus disculpas "por el mal rato" a Marta Gómez Montero tras lo sucedido este sábado por la noche en el 'Malas Lenguas Noches' que él mismo presenta en La 2, cuando la colaboradora abandonó el plató llorando y acusando al presentador de humillarla. José Pablo López, director de RTVE, también ha manifestado sus disculpas públicas a Gómez Montero, "una magnífica profesional y una excelente persona".

"En Malas Lenguas hay y habrá sitio siempre para todas las opiniones", ha empezado diciendo Cintora en una publicación en su cuenta de X. "Marta Gómez Montero es una buena periodista y compañera que participa muy a menudo en nuestro programa. Después de hacerlo en privado, quiero trasladar mis disculpas por el mal rato. Marta tiene mi amistad y las puertas del programa abiertas".

"A tu entera disposición"

El director de RTVE, José Pablo López, ha escrito en X que "no bastan las disculpas en privado". "Por eso quiero hacerlo también en público, abrazarte y ponerme a tu entera disposición para lo que necesites. Nos conocemos desde hace años: eres una magnífica profesional y una excelente persona. RTVE seguirá siendo un espacio donde tu voz y tu talento serán valorados", ha manifestado.

"He aguantado mucho tiempo"

Gómez Montero acabó explotando tras haber "aguantado mucho tiempo" mientras se debatía en el programa sobre las últimas declaraciones de Alberto Núñez Feijoó sobre el absentismo en el trabajo y las bajas laborales injustificadas. "He aguantado mucho tiempo por mis hijos y porque tengo que pagar las facturas, pero ya no aguanto más", expresó, cada vez con la voz más temblorosa y al borde del llanto.

Y remató su denuncia entre balbuceos: "Hay un libro magnífico que se llama 'El coronel no tiene quien le escriba', en el que al protagonista le pregunta su mujer qué es lo que van a comer y él le responde que mierda. Pues yo, Cintora, prefiero comer mierda".

El programa continuó con normalidad hasta que Jesús Cintora lo detuvo para hacer referencia a lo ocurrido: "Me dicen que se está comentando y mucho, lógicamente, lo que ha ocurrido con Marta Gómez Montero. No entiendo lo que ha ocurrido, sinceramente lo digo. Con todo el cariño y con las disculpas que sean pertinentes si se ha sentido mal, pero solo le he hecho un gesto para que espere su turno. A todos los compañeros se le pide que no corten a los demás, que no hablen por debajo y que respeten los turno. Únicamente eso, nada más. A partir de ahí, ella ha decidido marcharse. Está invitadísima a volver a este programa cuando quiera, con todo el cariño te lo digo. Son cosas que pasan en directo y se las contamos, porque no hay nada que ocultar", comentó.

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"A Marta Gómez Montero, como al resto de los compañeros, simplemente se le pide con un gesto que no corte a los demás o que no hable por debajo o que respete su turno. Nada más", justificó Cintora.

Fuente: El Periódico