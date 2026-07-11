Mediaset propulsa una nueva demanda contra Atresmedia por 'Pasapalabra' al considerar AlaZ un plagio de El Rosco

La guerra entre Atresmedia y Mediaset por ‘Pasapalabra' no solo no ha terminado sino que comenzará en breve a escribir nuevos episodios. La cúpula de Telecinco propulsará de manera inminente una nueva demanda en los tribunales contra Antena 3, ya que considera que AlaZ es un plagio de El Rosco, cuyos derechos tiene en exclusiva. Lo hará a través de Mc&F, la compañía holandesa propietaria del formato, que será quien acuda a la justicia europea una vez más para defender su titularidad.

Según fuentes de Mediaset consultadas por YOTELE, se considera que Atresmedia está haciendo un acto de aprovechamiento para generar confusión en el espectador y que piense que está consumiendo el producto original, ya que las diferencias entre las dos pruebas finales son mínimas, guardando numerosas similitudes tanto en su concepto y definición, como en su mecánica y estética, algo que la sentencia definitiva del Tribunal Supremo impide de manera explícita. Así las cosas, los directivos de Telecinco ya han instado al licenciante del formato para que actúe de manera inmediata, por lo que van a iniciar todas las acciones legales posibles, ante lo que consideran una usurpación.

La conclusión a la que se llega en la sede de la cadena en Fuencarral (Madrid) es que para solucionar el cambio obligado en la recta final de 'Pasapalabra', los jefes de Antena 3 se quisieron basar en un formato distinto y con licencia para cubrirse las espaldas. Sin embargo, sostienen que han hecho una adaptación que es prácticamente igual que El Rosco, utilizando todos los elementos que la sentencia judicial les había prohibido de manera definitiva.

Después de que Mediaset ganara el último asalto en el Tribunal Supremo y lograra hacerse con los derechos de El Rosco, los directivos de Antena 3 se movieron rápido para encontrar una nueva prueba final para el concurso presentado por Roberto Leal. Solo se plantearon dos premisas: que fuera lo más parecida posible a la original, para que los espectadores apenas notaran el cambio y que estuviera registrada legalmente en otro país para intentar evitar reclamaciones, algo que finalmente no van a conseguir.

Y es que AlaZ se parece más a El Rosco que a DallAZettA, el formato de la cadena suiza RSI en el que supuestamente se basa, según se sostiene desde Mediaset. Aunque ambos son dos juegos de conocimientos de cultura general, en el original que ha adaptado Antena 3 concursa una única persona encerrada en una cabina y cada programa es autoconclusivo.

Por su parte, las dos pruebas finales de 'Pasapalabra' suponen una competición de dos participantes, situados de pie uno junto al otro, donde se retan a responder en un tiempo limitado a un número determinado de preguntas, formuladas de manera que las respuestas comiencen o contengan las diferentes letras del abecedario en orden alfabético. El ganador sigue participando en el programa hasta ganar el premio económico acumulado en el bote.

Además, Mediaset destaca que el concurso de ITV Studios ha adaptado todos los elementos visuales de El Rosco en AlaZ, haciéndolos prácticamente indistinguibles del original, salvo porque este último ha abandonado el icónico círculo, para pasar a presentar las letras del abecedario en una línea recta.

En la sentencia del Tribunal Supremo, se especifica de manera clara e inequívoca que Antena 3 no podrá emitir ninguna prueba dentro de 'Pasapalabra' que contenga ninguno de los elementos distintivos de El Rosco, ni conceptuales ni visuales, ya que estaría incurriendo en un delito contra la propiedad intelectual.

Aunque el formato original en el que se basa 'Pasapalabra' es el británico 'The alphabet game', estrenado en 1996, 'El Rosco' se incluyó por primera vez en el programa 'Passaparola', emitido en Italia por Mediaset en Canale 5 en 1999. Un año despúes llegó por primera vez a España de la mano de Antena 3, presentado por Silvia Jato y con la producción de Boca a Boca (César Benítez). En esta primera evolución, se incluyó uno de los elementos distintivos y esenciales más característicos del concurso: que cuando un concursante no sabe la respuesta a la pregunta planteada y quiere pasar a la siguiente o ceder el turno, se acuñó el término "Passa parola" en Italia y "Pasa palabra' en España.

Tras su cancelación en Antena 3, el concurso volvió a brillar en su salto a Telecinco. Paolo Vasile, entonces consejero delegado de la cadena, decidió no renovar los derechos del formato con ITV, al conocer que esta compañía no disponía de la licencia de El Rosco, que fue registrada por la empresa Mc&F. Tras más de una década de demandas cruzadas, una abrupta salida de Telecinco y su posterior vuelta a Antena 3, ahora se abre una nueva batalla que, tras haber tenido que cambiar la prueba final, deja otra vez en el aire el futuro a largo plazo de 'Pasapalabra'. Y mientras, Telecinco ha empezado a trabajar en las primeras propuestas de su nuevo concurso diario que contendrá El Rosco y que se estrenará el próximo otoño.

Fuente: El Periódico