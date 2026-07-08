La Séptima ya tiene fecha de lanzamiento: así será el nuevo canal nacional de la TDT
La nueva cadena en abierto comenzará sus emisiones el 5 de noviembre y llegará con una inversión de hasta 25 millones de euros
Carlos Merenciano
La TDT española sumará un nuevo canal nacional en abierto antes de que termine el año. La Séptima iniciará sus emisiones el próximo 5 de noviembre, coincidiendo con la puesta en marcha de la nueva etapa tecnológica de la televisión digital terrestre en ultra alta definición y con la resintonización de varios canales.
El proyecto está impulsado por SIETE, Servicios Integrados de Entretenimiento Televisivo, el consorcio que obtuvo la nueva licencia estatal de TDT. La concesión tiene una duración inicial de 15 años renovables y obliga al operador a tener el canal en marcha antes de que finalice noviembre.
La Séptima nace con la intención de competir en el espacio que ocupan Cuatro y laSexta, con una programación apoyada en la actualidad, el directo y formatos pensados para un público urbano y comercial. Su despliegue será progresivo y la presentación oficial de su imagen, equipo y primeras apuestas está prevista para octubre.
La inversión inicial se moverá entre los 20 y los 25 millones de euros. Según los planes conocidos, el canal aspira a alcanzar la rentabilidad en 2030 y prevé una facturación cercana a los 40 millones en 2029.
Su llegada obligará a los espectadores a resintonizar la televisión a partir del 5 de noviembre. Ese mismo día comenzará la reorganización técnica de la TDT y la implantación del estándar DVB-T2, aunque los televisores que no estén preparados para UHD podrán seguir recibiendo los canales en HD.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- Los hoteleros de Mallorca instalan una gran lona en el aeropuerto para pedir a los turistas que respeten a los residentes
- Solo cuatro profesores se ofrecen voluntarios para impartir el nuevo Bachillerato de Excelencia
- Protesta en es Trenc: La alcaldesa de Campos hace más daño al PP que la manifestación
- Cuesta menos de la mitad que la media de Baleares: este es el pueblo más barato de Mallorca para comprar casa
- Así es el santuario espiritual en Mallorca elegido por la esposa del alcalde de Nueva York
- La alcaldesa de Campos, tras irrumpir en la manifestación de es Trenc: «No me siento desautorizada, volvería a hacerlo»
- Condenada una empleada de banca a un año y tres meses de cárcel por apropiarse de más de 300.000 euros de clientes en sa Pobla
- 26J: Los organizadores de la manifestación antimasificación de Mallorca llaman a la 'acción directa' contra los negocios turísticos