La 1 cambia de día ‘Denominación de origen’, la docuserie de la Selección Española: ¿cuándo se podrán ver los dos últimos episodios?

‘Denominación de origen. La forja de un sueño’ cerrará este sábado 20 de junio su recorrido en La 1. RTVE emitirá a partir de las 22:00 horas los dos últimos capítulos de la docuserie, también disponibles en RTVE Play, en la víspera del segundo encuentro de España en el Mundial 2026.

La cadena adelanta así el desenlace después del buen recibimiento de su estreno. Los dos primeros episodios reunieron a 975.000 espectadores, consiguieron un 9,1% de cuota y lideraron su franja. Además, 4,5 millones de personas contactaron en algún momento con la emisión, que destacó especialmente entre el público menor de 65 años.

El tercer capítulo se detendrá en varios episodios personales de los internacionales. Pedri recordará por qué no terminó jugando en el Real Madrid, mientras la serie repasará el rápido ascenso de Lamine Yamal y los momentos más complicados que ha atravesado pese a su juventud. La entrega también viajará a los orígenes familiares de distintos futbolistas y pondrá el foco en el papel de sus madres y abuelos.

La última entrega reconstruirá la final de la Eurocopa de 2024 desde la perspectiva de quienes estuvieron dentro del equipo. Rodri contará cómo vivió el encuentro que consolidó su liderazgo, Zubimendi recordará su entrada inesperada en el partido y Mikel Oyarzabal explicará el esfuerzo físico que realizó para marcar el gol decisivo.

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Aymeric Laporte completará el relato con su experiencia tras levantar el trofeo y compartir ese momento con su padre. Con estos dos episodios, RTVE cerrará el retrato personal de la generación dirigida por Luis de la Fuente justo cuando la Selección afronta una nueva jornada decisiva en el Mundial.