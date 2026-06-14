Gloria Camila, dolida, comunica una dura y repentina pérdida: "Estamos muy tristes"

Gloria Camila Ortega está atravesando un momento de lo más agridulce. Mientras continúa gritando a los cuatro vientos el amor que siente por su pareja, Álvaro García, las redes sociales se han convertido este sábado en el escenario de una dolorosa noticia para la joven, que coincide en el tiempo con la resaca emocional por el veinte aniversario de la muerte de su madre, Rocío Jurado.

La colaboradora de televisión ha utilizado las historias de su perfil de Instagram para comunicar a sus seguidores la pérdida de un miembro fundamental de su familia: su perro Turrón.

Con una emotiva fotografía de su mascota, la hija de José Ortega Cano desvelaba además el motivo de este repentino final. "Estamos muy tristes. En la madrugada, a Turrón le ha dado un infarto y se ha ido al cielo de los animales. Te queremos mucho, mucho, mucho", escribía visiblemente afectada, compartiendo este duro bache con su comunidad virtual.

Captura del Instagram de Gloria Camila / Instagram

Esta triste pérdida llega tan solo unos días después de que Gloria Camila se sentara en el plató de 'El tiempo justo', el magacín de las tardes de Telecinco, para hacer un balance sin filtros sobre su vida y el peso de su apellido.

La joven no dudó en entonar el mea culpa sobre su trayectoria mediática: "Obviamente he cometido errores o habré dicho cosas que tendría que haberme callado", reconoció en el programa. Sin embargo, defendió con firmeza su papel como nexo de unión en su entorno.

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"Creo que soy una de las pocas que de verdad ha seguido lo que es familia unida, intentar perdonar a cada uno de los actos que han hecho, hablar con cada uno... pero lejos de alejarme, he intentado entender o seguir la relación familiar. Nunca me he metido en líos ni en jaleos, estando con mi padre y mis hermanos, que son los que más me importan ahora".