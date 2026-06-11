El proyecto cinematográfico Little Filmmakers del IES Juan Calero de Monesterio finalista de los premios Mentes AMI de la Fundación Atresmedia

El proyecto cinematográfico, surgido de un taller extraescolar en el IES Maestro Juan Calero de Monesterio, Little Filmmakers, ha sido seleccionado por la Fundación Atresmedia, como finalista de los Premios Mentes AMI. Presentado por el equipo de profesores liderado por Jara Rodilla Rojo y Valeria Zapata Cardoso, el grupo está integrado por una treintena de alumnos y alumnas, de diferentes edades, enamorados del proceso de creación cinematográfica, a través de una actividad extraescolar, totalmente voluntaria.

Según la organización, en esta 5ª edición, han sido seleccionadas 12 iniciativas de toda España, elegidas entre las 282 candidaturas presentadas. Los proyectos finalistas han sido elegidos por representantes de Platino EDUCA, UNIE Universidad y la Fundación La Caixa, junto con la Fundación Atresmedia y su comité de expertos. Los ganadores se darán a conocer en el Encuentro Mente AMO, que se celebrará el día 17 de octubre en Madrid, y recibirán como premio una campaña de comunicación en los canales de TV y plataformas digitales de Atresmedia, además de formación y herramientas educativas.

Taller cinematográfico en el Instituto de Monesterio / cedida

Enamoradas del cine

El taller nació como consecuencia de la pasión por el cine de las profesoras Valeria y Jara. Deciden montar un taller extraescolar al que, poco a poco se han ido sumando estudiantes, hasta casi alcanzar la treintena. En horario de tarde participan en una actividad educativa y creativa en la que aprenden a generar sus propias producciones audiovisuales. Han conseguido que los talleres forman parte de un proyecto de innovación, apoyado por el Centro de Profesores y Recursos de Zafra.

En su corta existencia, utilizando medios bastante básicos, por la escasez de recursos económicos, han conseguido rodar 3 cortos y un documental: ‘Cariz’, que trata sobre los microrracismos, seleccionado en diferentes concursos, (Plasencia, Mérida, Cilleros, Majadahonda e incluso en Milán, consiguiendo premio en el certamen El Pecado de Llerena); y ‘El equipaje’, basado en la salud mental de los niños y niñas, seleccionado en Lanzarote y Elche. En los últimos días, acaban de finalizar un tercer corto, titulado, ‘Planes B’. Además, el equipo ha realizado un documental sobre personas con diversidad funcional, protagonizada por el alumno del centro, Luis Hernández Granadero.

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Sus producciones “acumulan más de 17.000 visitas” en Instagram. Actúan, hacen de equipo técnico, dirigen y comparten la creación de guiones... Jara y Valeria destacan el “compromiso y la valía” de este grupo de jóvenes, que, “parecen auténticos profesionales, al servicio del producto final”. En definitiva, pequeños cineastas, (Little Filmmakers), muy ilusionados con una formación que, en más de un caso, los ha llevado a decantarse por estudiar el Bachillerato Artístico o a considerar otras opciones educativas relacionadas con las artes y los medios audiovisuales. El próximo martes, un equipo de Atresmedia se desplazará al centro para grabar el spot que se difundirá en la gala final.