Pausa de emisión
RTVE retira temporalmente las nuevas entregas de ‘Cifras y Letras’ tras firmar su mejor temporada
El concurso de Aitor Albizua dejará de emitir entregas de estreno desde este jueves 11 de junio y regresará en septiembre con nuevos programas
Carlos Merenciano
RTVE ha preparado un cambio importante en La 2. ‘Cifras y Letras’ dejará de emitir entregas nuevas desde este jueves 11 de junio, coincidiendo con el arranque del Mundial de Fútbol 2026, y permanecerá en pausa durante los próximos meses de verano.
La decisión responde al encaje de los partidos que emitirá la corporación entre el 11 de junio y el 19 de julio. Muchos encuentros coincidirán con la franja habitual del concurso presentado por Aitor Albizua, por lo que la corporación ha optado por detener temporalmente sus estrenos para no perjudicar el seguimiento del formato.
La 2 no dejará vacío ese hueco. Durante las próximas semanas, la cadena mantendrá ‘Cifras y Letras’ en parrilla con segundos pases del programa, de forma que el concurso seguirá presente en la programación aunque sin nuevas entregas hasta la próxima temporada televisiva.
El parón llega después de un curso especialmente positivo para el formato. ‘Cifras y Letras’ ha cerrado su mejor temporada con un 5,8% de cuota de pantalla y 711.000 espectadores de media, siete décimas más que en la anterior. El concurso también ha destacado entre públicos jóvenes y familiares, además de reforzar su presencia en distintas comunidades.
A los datos de audiencia se suman varios reconocimientos profesionales. Esta tercera temporada ha recibido su segundo premio ALMA consecutivo al Mejor Guion de Concurso, además del FesTVal 2024 y el Iris de la Crítica 2024 concedido por periodistas especializados en televisión.
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