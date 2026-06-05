Choque en directo
Nacho Abad estalla contra Pablo Fernández en ‘En boca de todos’: “Lo que me acabas de hacer es una puñalada por la espalda”
El presentador reprochó al portavoz de Podemos que aprovechara un debate sobre corrupción para solidarizarse con los periodistas de ‘El Mundo’, ‘Marca’ y ‘Expansión’.
Carlos Merenciano
Nacho Abad perdió la paciencia este jueves en ‘En boca de todos’ durante un cruce con Pablo Fernández. El presentador acabó elevando el tono contra el portavoz de Podemos después de que este pidiera solidaridad con los periodistas de Unidad Editorial, que habían dejado de firmar sus informaciones como protesta por la congelación salarial que sufren desde hace años.
El comentario llegó mientras el programa analizaba los presuntos casos de corrupción vinculados al PSOE, con Esteban Urreiztieta, subdirector de ‘El Mundo’, presente en la mesa. Fernández quiso aclarar que no comparte la línea editorial del periódico, pero aun así trasladó su apoyo a los trabajadores de ‘El Mundo’, ‘Marca’ y ‘Expansión’.
La intervención molestó de inmediato a Abad, que consideró que el político había introducido un asunto ajeno al debate. “¡Pero qué necesidad, tío! Estamos hablando de corrupción y me cuelas esto. Es muy feo”, le reprochó. Fernández defendió su comentario alegando que también era “feo no pagar a los trabajadores el salario adecuado”.
El presentador insistió en que aquella mención era improcedente y le pidió que no volviera a hacerlo. “Lo que me acabas de hacer es una puñalada por la espalda”, llegó a decirle, visiblemente molesto, antes de recordar la confianza que, según él, mantenía con el portavoz de Podemos.
La discusión terminó de explotar cuando Fernández le pidió que también se solidarizara con esos periodistas. Abad respondió con dureza: “¡Solidaridad con todo el mundo, pero la primera solidaridad es con España!”. A partir de ahí, le reclamó que exigiera dimisiones dentro del Gobierno y en Interior, mientras Fernández zanjó el choque con una respuesta breve: “Exigiré lo que crea que tenga que exigir”.
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