Jesús Cintora denuncia una campaña contra TVE y apunta a La Sexta y Ferreras: "Nosotros no nos reunimos con Villarejo"

Que TVE está en un gran momento en audiencias es algo indiscutible, al igual que lo es que esta mejora notable que ha hecho posible que la cadena pública sea la segunda televisión más vista del país. Justamente este buen momento de audiencia coincide con los numerosos ataques del PP y Vox, pero también de las televisiones privadas.

Por eso, Jesús Cintora ha cargado esta tarde contra todos ellos, apuntando directamente a Antonio Ferreras y laSexta, aunque sin mencionar expresamente a ninguno de los dos.

"El dedo hace tiempo que no me lo chupo", ha comenzado diciendo el presentador de manera contundente. "Aquí hay una absoluta campaña contra TVE y es evidente que se ve lo que dice Vox, el PP y lo que están diciendo en algunas televisiones privadas", ha proseguido.

Pero Cintora no se ha quedado ahí y no le ha temblado el pulso para referirse a laSexta y Antonio Ferreras: "Esto no es una cuestión de contenidos, es una cuestión de dinero", ha comentado. "Y que a TVE le vaya bien en audiencia supone que le va peor a algunas privadas", ha continuado diciendo justo después de que laSexta haya vuelto a perder frente a Cuatro en el mes de mayo, con la mayor ventaja para la cadena de Mediaset de la temporada.

"Nosotros, a diferencia de otros no nos reunimos con Villarejo y hablamos de lo que hay que hacer para ir contra dirigentes políticos y destruirlos", ha sentenciado en referencia a los audios de Ferreras con el detective publicados en 2022. "Yo con Villarejo, ni un café. Es la diferencia".

Por último, Cintora ha defendido su imparcialidad en la cadena pública: "A mí no me llegan órdenes de dirigentes políticos, ninguna. Ni ahora, ni nunca. Lo que ocurre es que están dolidos porque hay una cuestión de esto", decía mientras hacía el gesto de dinero.

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"Y quisieran que estuviéramos en casa, donde hemos estado durante un buen tiempo. Esa es la clave de todo esto", ha expresado el comunicador, que tras su salida de 'Las cosas claras', estuvo años sin presentar programas hasta abril del año pasado, cuando se estrenó el ya exitoso 'Malas Lenguas'.