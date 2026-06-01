Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Detenida Dejar Solos SobrinosRegulación Entrada Coches MallorcaDerribo Torre ViletaRetiran Cartel Aeropuerto
instagramlinkedin

Marta Sánchez desmiente la mala relación con Vicky Larraz en Olé Olé y desvela cómo la ayudó años después: "Si alguien me cae mal no hago eso"

La artista respondió a Pablo Motos, que le preguntó por los rumores que la prensa publicaba en aquellos años

Marta Sánchez en 'El Hormiguero'

Marta Sánchez en 'El Hormiguero' / ANTENA 3

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Kevin Rodríguez

Tenerife

Marta Sánchez fue la invitada de esta noche en 'El Hormiguero', donde habló del nuevo disco que está preparando actualmente. Sin embargo, en un momento de la entrevista Pablo Motos ha recordado los rumores de mala relación que protagonizaban la prensa cuando Sánchez sustituía a Vicky Larraz en el grupo musical Olé Olé.

"Nada. Es más, yo no la conocía. La encontré un día en un programa y ella era la presentadora. Y me presentó, era la primera vez que hacía esa televisión con Olé, Olé", desmintió la cantante. "Yo estaba hecha un flan y ella ya tenía una experiencia de tres años", reconocía la artista.

"Nunca fue verdad eso de que nos llevábamos mal", se reafirmó Sánchez, que recordó cómo el destino le volvió a unir a Larraz años después de ese primer encuentro y posteriormente a la etapa de Marta en Olé Olé: "Ella hizo un disco mientras yo estaba por Miami y me llamó para hacer un dueto con una canción que era del grupo. A mí en ese momento me venía fatal".

Noticias relacionadas

Pero la insistencia de Vicky Larraz hizo que, finalmente, la artista accediese para ayudar a su compañera de profesión: "Lo hice. Si alguien me cae mal no hago eso", dijo tajante en el programa. "Si te cae alguien mal, lo nota", presupuso entonces Motos. "No, le digo que no puedo, no me voy a un estudio cuatro días a grabar", sentenció para desmentir definitivamente esos rumores.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  • Marta Sánchez
  • El Hormiguero
  • Antena 3
  • Programas de televisión
Añádenos en Google
  1. El gallego del bar Mora rescata la centenaria bodega San Antonio de Palma: 'Seguiré con lo que sé hacer
  2. El angustioso vuelo de una mallorquina de Nueva York a Palma: 'En más de 20 años viajando nunca había vivido algo así
  3. Guillem Garí de Es Cruce: “No tengo relevo generacional, pero tampoco prisa por irme”
  4. La demolición de Monport, símbolo de la corrupción urbanística en Mallorca, a la espera de unas correcciones técnicas
  5. Dominik Greif explica su salida del Mallorca: 'Como primer portero no puedes aceptar peores condiciones que las que finalmente recibió tu suplente
  6. Susto monumental en el Poblense-Águilas: Toni Penyafort se marcha en ambulancia
  7. El Consell de Mallorca recupera el control de la carretera de Manacor para reducir costes
  8. Absuelto de violar a una menor de 14 años por la ‘cláusula Romeo y Julieta’

Resultados de la Primitiva del lunes 1 de junio de 2026

Resultados de la Primitiva del lunes 1 de junio de 2026

El grupo turístico mallorquín Iberostar retira su marca en Cuba de doce hoteles propiedad del ejército castrista que están en el punto de mira de Estados Unidos

El grupo turístico mallorquín Iberostar retira su marca en Cuba de doce hoteles propiedad del ejército castrista que están en el punto de mira de Estados Unidos

Sorteo Bonoloto del lunes 1 de junio de 2026

Sorteo Bonoloto del lunes 1 de junio de 2026

La Autoridad Portuaria inaugura el nuevo Port Center de Palma: "Es un espacio abierto a toda la sociedad para abrir el puerto a la ciudad"

La Autoridad Portuaria inaugura el nuevo Port Center de Palma: "Es un espacio abierto a toda la sociedad para abrir el puerto a la ciudad"

Las fotos del nuevo Port Center de Palma, el edificio que quiere unir el puerto a la ciudad abierto a toda la ciudadanía

Las fotos del nuevo Port Center de Palma, el edificio que quiere unir el puerto a la ciudad abierto a toda la ciudadanía

Las PCR a los 12 aislados por hantavirus en el hospital en Madrid vuelven a ser negativas

Las PCR a los 12 aislados por hantavirus en el hospital en Madrid vuelven a ser negativas
Tracking Pixel Contents