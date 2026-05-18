'Supervivientes 2026' vive su momento más salvaje: captan a un tiburón cazando a pocos metros de los concursantes

'Supervivientes 2026' celebró ayer la gala de 'Conexión Honduras', conducida por Sandra Barneda, que no solo destacó por la emotiva unificación y los siempre complicados reencuentros familiares, sino por unas imágenes de puro impacto de las que todo el mundo habla y que han dejado sin respiración a la audiencia.

Mientras las fuerzas flaquean tras más de dos meses de dura aventura, la fauna de los Cayos Cochinos ha vuelto a recordar a los robinsones el peligro real en el que conviven. En esta ocasión, Alvar Seguí, Gerard y Darío se convirtieron en espectadores de primera línea de una espectacular e insólita batalla por la supervivencia en el mundo marino.

Los tres concursantes se encontraban cerca de la orilla cuando el agua comenzó a agitarse de manera violenta. Ante sus ojos, un tiburón comenzó a perseguir a una mantarraya a escasísimos metros de donde ellos se encontraban. La tensión se hizo masiva cuando la manta raya, en un intento desesperado por escapar de las fauces del escualo, llegó a planear y saltar por encima de la superficie del mar.

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El momento, captado de forma magistral por las cámaras del programa de Telecinco, dejó a los robinsones completamente en shock. "Es una de las cosas más alucinantes que he visto en mi vida", llegó a confesar un impactado Alvar Seguí tras presenciar la espectacular secuencia en directo, incapaz de dar crédito a la velocidad y la agresividad del ataque a tan poca distancia de su zona de baño.