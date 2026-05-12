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Duelo nocturno

Invitados hoy en ‘Cara al show’ y ‘Al cielo con ella’: Marc Giró y Henar Álvarez se enfrentan en su cuarto duelo

Pepa Bueno, Leonor Watling y Javi Hoyos visitan el programa de La 1, mientras Gabriel Rufián, Pablo Alborán y Rodrigo Cuevas acuden al formato de laSexta

Marc Giró y Henar Álvarez

Marc Giró y Henar Álvarez / Atresmedia/RTVE

Carlos Merenciano

Madrid

Marc Giró y Henar Álvarez vuelven a competir este martes 12 de mayo con una nueva entrega de ‘Cara al show’ y ‘Al cielo con ella’. Será el cuarto duelo directo entre los dos formatos de prime time, que siguen reforzando sus entregas con invitados de distintos perfiles para intentar hacerse un hueco en una noche cada vez más disputada.

En La 1, Henar Álvarez recibirá en ‘Al cielo con ella’ a Pepa Bueno, uno de los rostros más reconocidos de la información en RTVE y actual responsable del ‘Telediario 2’. La periodista se sentará con la presentadora para hablar de actualidad, de televisión y de su forma de mirar el mundo después de una larga trayectoria en radio y televisión.

La entrega también contará con Leonor Watling, que acudirá al programa para repasar su carrera como actriz, compositora y cantante, además de presentar ‘Leo & Leo’, su proyecto musical junto al músico estadounidense Leo Sidran. El tercer invitado será Javi Hoyos, copresentador de ‘D Corazón’ y creador de contenido especializado en crónica social, que llevará al plató su particular mirada sobre el mundo del salseo. Lamine Thior completa la noche como colaborador.

En laSexta, ‘Cara al show’ reunirá a Gabriel Rufián, Pablo Alborán y Rodrigo Cuevas a partir de las 23:00 horas. El político hablará con Marc Giró sobre la situación de la izquierda, la extrema derecha y sus aficiones personales, además de esa “conexión onírica” que el programa promete abordar entre ambos. Después llegará Pablo Alborán, que repasará el éxito de su ‘Global Tour KM0’, el inicio de su gira por España, su nueva faceta como actor y cómo ha logrado superar su miedo a volar.

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Rodrigo Cuevas cerrará la lista de invitados del cuarto programa de ‘Cara al show’. El artista presentará su álbum ‘Manual de Belleza’, hablará de su relación con los animales y del masaje piloñés, y será también el encargado de poner la nota musical de la noche con una actuación en directo de ‘Xardinero’.

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