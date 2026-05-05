Raquel Bollo se aleja de Telecinco para contar toda su verdad en su próximo proyecto

Raquel Bollo dará un nuevo paso público con la publicación de ‘La vida después del ruido’, un libro en el que promete romper su silencio y contar su versión tras años marcada por titulares, juicios mediáticos y episodios personales expuestos en televisión, alejándose un poco de Telecinco, canal en el que es habitual la andaluza. La obra saldrá a la venta el próximo 3 de junio y contará con 208 páginas.

Según la sinopsis, el libro no nace con la intención de ajustar cuentas ni de reabrir heridas, sino como un relato vital sobre el dolor, la incomprensión y la reconstrucción. Bollo abordará cómo vivió el peso de las miradas ajenas y de las historias que, según sostiene, otros contaron por ella sin darle la oportunidad de explicar su verdad.

La colaboradora también pondrá el foco en el proceso que le permitió salir adelante después de una etapa marcada por el ruido mediático. ‘La vida después del ruido’ se presenta como una historia sobre la verdad, el perdón y la resiliencia, con la familia como uno de los pilares fundamentales de esa recuperación.

Uno de los nombres destacados de la obra será Isabel Pantoja. La sinopsis adelanta que la cantante tuvo un papel importante en los momentos más difíciles de Raquel Bollo, hasta el punto de definirla como la mujer que “la cogió de la mano” cuando más lo necesitaba.

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Con este lanzamiento, Raquel Bollo se suma a la lista de rostros televisivos que han decidido llevar su testimonio al papel. En su caso, lo hará con un libro centrado en mirar atrás desde la calma y reivindicar su propia voz después de años en los que, según plantea la obra, el mundo habló por ella.