Platón eurovisivo
Jorge González rechaza participar en Eurovisión tras la retirada de España: “Mi posición es firme”
El finalista del Benidorm Fest 2024 asegura que la organización le invitó a actuar en uno de los eventos vinculados al festival, pero ha declinado la propuesta.
Carlos Merenciano
Jorge González ha aclarado públicamente que no participará en ningún evento vinculado a Eurovisión 2026 después de la retirada de España del certamen. El cantante, finalista del Benidorm Fest 2024, ha confirmado que recibió una invitación por parte de la organización para sumarse a una de las citas relacionadas con el festival en Viena, pero ha decidido rechazarla en coherencia con la postura adoptada por RTVE.
“Me gustaría aclarar una información que, probablemente por error, se ha difundido hace un rato. Es cierto que recibí una invitación por parte de la organización para participar este año”, explicó el artista en su perfil de X. González quiso zanjar así las dudas sobre una posible presencia española en actividades paralelas al concurso, después de que RTVE confirmara que España no competiría en esta edición por la participación de Israel.
El cantante dejó claro que su negativa responde a la misma línea que ha seguido la corporación pública: “Sin embargo, por razones evidentes que todos conocemos, he decidido rechazarla. Me siento muy agradecido y honrado de que hayan querido contar conmigo”. Después fue aún más explícito sobre su postura: “Aun así, si mi país no participa, mi posición es firme: estoy con España y, en coherencia con ello, yo tampoco formaré parte”.
La decisión de Jorge González llega en pleno distanciamiento de RTVE con Eurovisión. La cadena pública no solo ha renunciado a participar en el certamen, sino que tampoco emitirá la final del 16 de mayo. En su lugar, La 1 programará la segunda entrega de ‘La casa de la música’, un especial presentado por Jesús Vázquez con artistas como Chanel, Raphael, Ana Belén, Mónica Naranjo, Manuel Carrasco o Guitarricadelafuente.
Suscríbete para seguir leyendo
- Desalojan un edificio de ocho plantas en Palma por un derrumbe en el tejado
- Detenidos tres menores por agredir sexualmente a una compañera de clase en Palma
- Miles de personas llenan la Plaza de España de Palma en defensa del catalán
- El tiempo en Mallorca: La Aemet avisa de chubascos y tormentas fuertes en estas zonas de la isla
- La historia de la herencia que perdió el Ayuntamiento de Calvià
- El Govern cambia la homologación del catalán tras el pacto con Vox: rebaja la exigencia para obtener el B2 de catalán en la ESO
- Las Galerías de Avenidas de Palma: de fracasar con un centro gastronómico a casi acoger la FNAC
- El mejor llonguet de Mallorca se come en Lloret