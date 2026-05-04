Telecinco prepara un nuevo programa de humor con Paz Padilla para el fin de semana, sin Belén Esteban y dirigido por un jefe de 'El diario de Jorge'

Telecinco moverá ficha en su franja vespertina del fin de semana en las próximas semanas. La cadena de Mediaset ha comenzado a preparar un nuevo espacio de humor y entretenimiento, que se emitirá en la sobremesa y estará presentado por Paz Padilla, según adelantan Informalia y el paparazzi Diego Arrabal y ha verificado YOTELE. Hará dupla con 'Fiesta', que se mantiene con Emma García al frente.

El programa, que aún no tiene título definitivo, tendrá aproximadamente dos horas de duración y contará con diferentes contenidos, que serán tratados en un tono divertido y desenfadado. Contará con diferentes colaboradores, todos perfiles relacionados con el humor y el entretenimiento, entre los que, según diferentes fuentes consultadas, no estará Belén Esteban. Pese a los rumores, su participación no se ha contemplado, hasta el día de hoy, de manera formal para este proyecto.

Este portal ha podido conocer que este nuevo espacio estará dirigido por Miquel Rodríguez, profesional veterano y con largo recorrido en televisión, que hasta ahora era subdirector de 'El diario de Jorge'. Ya se ha incorporado a su nuevo trabajo y se encuentra conformando el equipo con el que contará en esta nueva aventura.

Al frente de la producción ejecutiva estará Raúl Prieto, en su momento director de 'Sálvame' y 'Viva la vida' (también en las tardes del fin de semana de Telecinco) así como de los debates de 'La isla de las tentaciones' y galas dominicales de 'Supervivientes', entre otros. Actualmente es el director de contenidos de Secuoya Studios ('Equipo de investigación', 'Hoy en día'), compañía que liderará esta nueva producción.

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Según la información a la que ha tenido acceso YOTELE, el nuevo magacín de Telecinco se emitirá entre las 16:00 y las 18:00 horas de la tarde y no se producirá desde los estudios centrales de Mediaset, en el madrileño barrio de Fuencarral, sino en un plató externo que pondrá la compañía liderada por Raúl Berdonés. Su fecha de estreno se sitúa, como pronto, en la última semana de mayo, ya que el equipo de redacción y producción está todavía conformándose y no sería viable comenzar antes de esa fecha.