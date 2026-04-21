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Noche de martes

TVE asciende a Loles León a La 1 y competirá junto a Henar Álvarez con el estreno de 'Cara al Show' de Marc Giró en laSexta

La 1 reforzará este martes su prime time con una doble apuesta encabezada por ‘Al cielo con ella’ y una entrega especial de ‘Zero dramas’.

Loles León, Henar Álvarez y Marc Giró

Loles León, Henar Álvarez y Marc Giró / RTVE/laSexta

Carlos Merenciano

Madrid

TVE ha decidido reforzar su noche del martes con un movimiento llamativo: después de ‘Al cielo con ella’, Loles León dará el salto a La 1 con una entrega especial de ‘Zero dramas’. La cadena pública convierte así a la actriz en una de sus bazas para pelear en prime time justo el día en que laSexta estrena ‘Cara al Show’, el nuevo formato de Marc Giró

La jugada deja un triple pulso en abierto. Por un lado, Henar Álvarez volverá a ponerse al frente de ‘Al cielo con ella’, que este martes recibirá como invitadas a la propia Loles León y a Silvia Intxaurrondo. Por otro, una vez termine ese espacio, La 1 mantendrá el tono de conversación y humor con ‘Zero dramas’, que salta de forma puntual a la cadena principal después de su recorrido en La 2. Enfrente estará Marc Giró, que desembarca en laSexta a las 23:00 horas con su esperado ‘Cara al Show’. 

En el caso de Loles León, TVE ha armado para ‘Zero dramas’ una noche especialmente potente. La actriz contará con una mesa formada por Antonio Resines, Carmen Morales, Gonzalo Miró y Mónica Cruz, con quienes abordará asuntos como la sologamia, la llamada “infidelidad financiera” y los límites éticos de la edición genética. El programa mantendrá además secciones como ‘El Consultorio Sexual’ y el cierre musical de su banda, liderada por Ainhoa Cantalapiedra. 

Frente a esa doble ofensiva de TVE, laSexta pondrá en marcha ‘Cara al Show’, el nuevo programa semanal de Marc Giró, que arrancará con Estopa, Jordi Évole y Eduardo Casanova como primeros invitados, además de una actuación de Chiara Oliver y la participación de Yolanda Ramos.

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Así, el martes deja una batalla muy marcada entre cadenas y estilos: TVE responderá con Henar Álvarez y el refuerzo de Loles León en La 1, mientras laSexta pondrá toda la carne en el asador con Marc Giró. Una noche en la que la televisión apostará, de golpe, por tres voces muy reconocibles y tres formatos pensados para dar que hablar. 

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