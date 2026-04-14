Primer terremoto
'La isla de las tentaciones 10' arranca con bronca, luces de la tentación y un visionado sin precedentes que lo pone todo patas arriba
La primera gala de la nueva edición dejó un estallido entre Nerea y José, varias alarmas en la villa y un giro inédito con las chicas viendo imágenes de la fiesta de sus novios en la misma primera noche
Carlos Merenciano
La décima edición de 'La isla de las tentaciones' no esperó ni una gala para descontrolarse. El estreno de este lunes dejó ya varios de esos momentos que en otras temporadas tardaban más en llegar: reproches a gritos, primeras alarmas en las villas y un visionado inesperado que hizo saltar todo por los aires entre las chicas. Telecinco arrancó así la edición con una entrega en la que casi nadie consiguió mantener la calma.
Una de las grandes movidas de la noche la protagonizaron Nerea y José. Tras sus primeras horas separados, las parejas volvieron a verse frente a Sandra Barneda y la tensión entre ellos estalló por completo. Nerea, fuera de sí después de ver a José con “la soltera rubia”, le gritó: “¿Por qué coño haces esto? Llevo todo el día llorando, ¡no la hables!”. Él intentó defenderse con un “No me chilles, ¿vale? Yo ya he llorado tres veces. Solo me están hablando, no me gusta ninguna”, pero la situación se fue tanto de las manos que Sandra Barneda tuvo que intervenir varias veces para separarlos y cortar la discusión. La presentadora terminó advirtiéndoles: “Esto va a tener consecuencias”.
La otra gran bomba del estreno fue que las chicas vieron imágenes de la fiesta de sus novios en la villa en plena primera noche, algo inédito en el formato. Ese visionado prendió especialmente a Nerea, que reaccionó con odio al ver lo que estaba pasando con José. Ainhoa tampoco pudo contenerse al descubrir la actitud de Álex con una soltera y soltó: “¡Le puede parar de tocar, encima el pecho!”. La escena dejó a varias completamente descolocadas y convirtió esa primera fiesta en un foco de dudas, rabia y miedo mucho antes de lo habitual.
También la luz de la tentación sonó varias veces en la villa de las chicas y dejó uno de los momentos más tensos de la gala. La primera en encenderse fue por Álex, después de que una de las solteras propusiera un juego y Fátima se acercara a él para besarle el cuello. En cuanto apareció en pantalla, Ainhoa se llevó las manos a la cabeza y rompió a llorar. Más tarde volvió a sonar por Christian, que también sobrepasó los límites marcados con Mar. Ella intentó mantenerse entera, pero acabó reconociendo entre lágrimas: “Me da miedo volverme desconfiada. Yo no quiero ser una persona celosa”.
La gala dejó además otros detalles que ya apuntan a futuras crisis. Christian hizo ciertos comentarios sobre su novia y una soltera, las lágrimas generalizadas en las primeras horas de convivencia y hasta la sorpresa de una de las chicas al descubrir que un amigo de su novio estaba entre los solteros. Es decir, el programa apenas ha arrancado y ya ha colocado varias minas en las dos villas. Y eso que todavía no ha llegado ni la ceremonia de collares ni la entrada de los tentadores VIP.
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