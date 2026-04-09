Una exconcursante de 'Pasapalabra' estalla por la polémica del bote de Rosa Rodríguez: "¡No tiene sentido!"
La coruñesa, nacida en Argentina, ganó el mayor bote de la historia del programa
Andrea Riera
El pasado jueves 5 de febrero, Rosa Rodríguez se convirtió en la ganadora del mayor bote de la historia de 'Pasapalabra', que superaba los 2.700.000 euros, tras imponerse a Manu Pascual en un duelo histórico.
El momento clave llegó cuando quedaban tres segundos y Roberto Leal formuló la última pregunta: "¿Cuál es el apellido del jugador de fútbol americano que en 1968 fue elegido MVP de la NFL por la agencia AP?". Rosa contestó diciendo "Morrall", haciendo referencia a Earl Morrall.
Sin embargo, en redes sociales surgió rápidamente la polémica, con algunos usuarios asegurando que la concursante había dicho "Morel" en lugar de "Morrall", lo que generó dudas sobre la validez del acierto final.
Ahora, tras cinco años de su participación en el concurso, Marta Terrasa, ha concedido una entrevista a 'El Confi TV' en la que se ha pronunciado sobre toda la polémica surgida.
"Está claro que sí se la dieron por buena, era porque era buena. Nadie a estas alturas del programa, con el dineral que había en juego, con la cantidad de personas que están pendientes día a día, era imposible que le dieran por bueno algo que realmente no lo era", ha explicado.
Rosa ha recibido muchísimas críticas e insultos tras difundirse la polémica, algo que Marta ha denunciado públicamente: "Lo que se ha hecho con Rosa en redes no tiene nombre".
"Sinceramente, yo no entiendo a la gente. No entiendo cómo la gente puede verter tanto odio en las redes sociales contra determinadas personas, ¡es que no tiene ningún sentido! (...) No tendría que existir ese odio. Es horrible", ha zanjado.
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