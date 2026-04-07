RTVE aclara el futuro del Benidorm Fest 2027 y despeja la gran duda sobre Eurovisión

RTVE ya ha puesto en marcha la maquinaria del Benidorm Fest 2027 con la publicación oficial de sus bases, dando el pistoletazo de salida a una edición marcada, una vez más, por la incertidumbre sobre Eurovisión.

El ente público ha abierto el plazo de inscripción para artistas y compositores, consolidando así la continuidad del certamen como una de las grandes apuestas musicales de la televisión española, independientemente de su vínculo con el festival europeo.

Sin embargo, la gran incógnita sigue siendo la misma que en los últimos meses: si España regresará o no a Eurovisión en 2027. RTVE todavía no ha tomado una decisión definitiva tras su ausencia en 2026, lo que condiciona directamente el papel del Benidorm Fest.

Ante esta situación, las bases del certamen introducen una aclaración clave que afecta directamente a los participantes: en caso de que RTVE decida volver a Eurovisión, el ganador del Benidorm Fest será automáticamente el representante de España en el concurso europeo.

Es decir, el festival mantiene su ADN como preselección eurovisiva, pero al mismo tiempo se protege ante un posible escenario en el que España continúe fuera del certamen internacional, como ya ocurrió en 2026.

Este movimiento confirma la estrategia de RTVE de dotar al Benidorm Fest de identidad propia, más allá de Eurovisión. La corporación lleva tiempo defendiendo que el formato debe consolidarse como una gran plataforma para la música española, con independencia del contexto europeo.

De hecho, la edición de 2027 será la sexta del festival, que se ha convertido en un fenómeno cultural y televisivo en apenas unos años, atrayendo tanto a artistas consolidados como emergentes.

En paralelo, RTVE sigue trabajando en mejorar el formato y reforzar su proyección internacional. Entre las novedades recientes destacan acuerdos con plataformas como Spotify o Univisión, así como oportunidades profesionales para los participantes más allá del propio concurso.

Todo ello refuerza la idea de que el Benidorm Fest no depende exclusivamente de Eurovisión para tener sentido, aunque su conexión con el certamen europeo sigue siendo uno de sus principales atractivos tanto para artistas como para el público.

Aun así, la falta de una decisión clara sobre Eurovisión genera dudas entre los aspirantes, ya que participar en el Benidorm Fest no garantiza necesariamente la posibilidad de competir en el escenario europeo, uno de los mayores escaparates musicales del continente.

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Mientras tanto, RTVE mantiene su discurso: el Benidorm Fest seguirá celebrándose sí o sí. La incógnita ahora no es el futuro del festival, sino si su ganador volverá a tener el premio añadido de representar a España en Eurovisión o si, por el contrario, el certamen continuará su camino en solitario.