Kiko Rivera y su duro reproche a su exmujer Irene Rosales: "Cuando te pagan todo, se vive muy bien"

La guerra entre Kiko Rivera e Irene Rosales suma un nuevo capítulo en televisión. Tras la entrevista de la sevillana en 'De viernes' hace unas semanas, el DJ ha decidido responder públicamente y lo ha hecho sin filtros, dejando claro que el conflicto entre ambos sigue lejos de resolverse.

Lejos de quedarse callado, Kiko ha aprovechado su paso por el programa para desmontar algunas de las declaraciones de su ex y lanzar varios reproches, especialmente en el terreno económico. El hijo de Isabel Pantoja ha asegurado que continúa asumiendo ciertos gastos de manera voluntaria, algo que, según él, no le correspondería. En este contexto, ha dejado una de las frases más duras de la noche: "Lo único que le interesa es el dinero".

Además, el hijo de Isabel Pantoja ha cargado duramente contra su exmujer, acusándola de haberle sido infiel con su actual pareja: "Ha hecho exactamente lo mismo, con la diferencia de que ella lo está metiendo en mi casa, porque la estoy pagando yo".

Durante su intervención, también ha querido aclarar algunas situaciones relacionadas con la convivencia tras la ruptura, insistiendo en que hay aspectos que se han malinterpretado. Entre ellos, el hecho de que Irene siga grabando contenido en la vivienda que él continúa pagando, un detalle que no ha pasado por alto y que ha generado aún más tensión entre ambos.

"Le doy un año para que se busque la vida y pueda hacerse un colchón. A partir de ese año, te pagas tus cositas, que ya eres mayorcita", comenta sobre un pacto que ambos habrían firmado. "Ya no tengo obligación de hacerlo, pero todavía sigo haciéndolo porque me comprometí hasta una determinada fecha".

"Estoy hasta los cojones. Lo que tiene que hacer cada uno es buscarse las papas. Si tu nivel de vida ha bajado, ese no es mi problema. Búscate las papas. Déjame de escribirme mensajes por tonterías. Le he puesto las cosas muy fáciles y, cuando pones las cosas muy fáciles, las personas se malacostumbran (...) Cuando te pagan todo, se vive muy bien", ha insistido.

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Más allá del dinero, el conflicto también alcanza el terreno familiar. Rivera ha reiterado su intención de lograr una mayor equidad en el cuidado de sus hijas, lamentando que, bajo su punto de vista, no se esté produciendo ese equilibrio: "Lo único que he pretendido es pasar el mismo tiempo que pasa ella con mis hijas. El 50%. Pues hasta eso me ha quitado".