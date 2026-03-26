Fani Carbajo, de 'La isla de las tentaciones', destapa su abrupta salida de la agencia de Dulceida: “Me estaba quedando sin cobrar”

Fani Carbajo, conocida por su participación en 'La isla de las tentaciones', ha sorprendido con nuevas declaraciones sobre su pasado profesional en la agencia de Dulceida durante su paso por el podcast ‘Sobrevive y exagera’. La televisiva ha explicado sin rodeos por qué decidió marcharse, señalando directamente a la gestión de sus campañas.

“Yo siempre he dicho que yo fui la primera en irme de la agencia de Dulceida”, aseguró Fani, que relató cómo comenzó a detectar problemas con su trabajo: “Yo tenía un correo electrónico lleno de publicidades y no me cerraban nada, y lo que cerraban, pedían una barbaridad de dinero por mí”.

La influencer ha detallado que esa estrategia le perjudicaba económicamente: “Yo les decía ‘Vamos a ver, que yo tengo que dar de comer a mi hijo. Si a mí no me pagan 7.000 euros y me están ofreciendo 2.000, coge 2.000 euros’”. En esa línea, insistió en que su prioridad era poder mantener su estabilidad: “Yo lo que quiero es pagar mi casa, mi luz, mi factura, mi autónomo”.

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Además, Fani fue muy clara al comparar su perfil con otras figuras del sector: “Es que, ¿quién soy yo? Yo no soy Tamara Falcó para que me paguen 10.000 euros”. Y concluyó reivindicando decisiones más realistas: “Si a mí Burger King me ofrece 2.000 euros, pues coge 2.000, que yo tengo un hijo al que mantener”. Debido a esto, Fani terminó marchándose de esta agencia, y alejándose del lado de la influencer.