Toni Ruiz roza los 10.000 euros en ‘The Floor’ y pasa a la gran final

La semifinal de ‘The Floor’, emitida este martes, dejó una noche de máxima tensión en La 1 y también un claro protagonismo mallorquín. Toni Ruiz fue uno de los nombres propios del programa al alcanzar el duelo final, mientras Aisatou mantuvo la representación isleña en el tablero del programa presentado por la también mallorquina Chenoa.

El de Alaró se quedó a un paso de firmar una de las grandes alegrías de la noche en ‘The Floor’. Ruiz alcanzó el duelo final del programa, el enfrentamiento decisivo que en esta segunda temporada se ha consolidado como una de las grandes novedades del formato. No pudo hacerse con los 10.000 euros en su enfrentamiento con Roger, pero su papel lo convirtió en uno de los protagonistas de una gala de mucha presión y ritmo alto en la que también se despidió a Gabriel, el benjamín del programa.

En una fase del concurso en la que el tablero está cada vez más apretado, cada duelo vale más y cualquier error puede resultar definitivo. Por eso, llegar tan lejos en la emisión de este martes tuvo un valor añadido para el concursante mallorquín, que rozó el premio de la noche en uno de los momentos de mayor tensión del formato. "Toni, molt bé!", le dijo en catalán Chenoa al final del duelo con Roger.

A la final

Toni Ruiz pasa a la final con seis casillas y su categoría 'Música de los 80'. El concurso de TVE llegará la próxima semana a su desenlace con 13 finalistas aún en pie y una expectación especial en Mallorca por el papel de sus concursantes.

'The Floor' ha mantenido su mecánica de tablero gigante con 100 casillas y 100 concursantes al inicio, en una competición donde cada espacio representa una categoría de conocimiento y donde el objetivo último es conquistar todo el territorio para llevarse los 100.000 euros del premio final. Solo 13 aspirantes del centenar que empezaron siguen vivos y pasan a la final: Ana Lupa, Raúl, Carlos, Carla, Toño, David Naranjo, Geraldine, Ana Belén, Víctor, Christian, Roger y los mallorquines Aisatou y Toni Ruiz.

¿Se llevará alguno de ellos los 100.000 euros de premio final? La respuesta, el martes 24 de marzo, después de 'La Revuelta', en La 1 y RTVE Play en la última entrega de 'The Floor'.