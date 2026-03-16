Oscar 2026
Isabel Rábago carga contra la presencia de Yolanda Díaz en Los Oscar: "Comunismo de caviar"
La colaboradora de 'Espejo Público' critica a la ministra de Trabajo por acudir a la ceremonia
Javier Bardem irrumpe en los Oscar con el discurso más crítico: "Estamos en otra guerra ilegal, matando a gente inocente con las mismas mentiras"
'Una batalla tras otra' conquista con seis estatuillas los Oscar
Kevin Rodríguez
Anoche se celebró en EEUU la nueva edición de Los Oscar, que estuvo marcada por el triunfo de 'Una batalla tras otra', el vacío de 'Sirat' y el discurso de Javier Bardem contra la guerra, entre otros muchos momentos, pero además a la gala también acudió Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y vicepresidenta del Gobierno.
La política reivindicó su presencia en la ceremonia "para apoyar al cine español", tal y como afirmó ante EFE. Pero además, Díaz es amiga de Oliver Laxe, director de 'Sirat'. El viaje de la ministra ha sido muy criticado por Isabel Rábago, colaboradora de 'Espejo Público', que ha subido un vídeo en sus redes.
"Se ha cogido una clase business, hotelazo, porque pagamos todos los españoles, y se ha ido a Los Oscars", ha comenzado criticando la colaboradora. "Va a pisar el territorio Trump y yo me pregunto: ¿qué pin se va a poner en la alfombra roja? ¿El de Palestina? ¿El de Irán? ¿El antiTrump?", continúa en su clip.
Por último, la colaboradora cuestiona la ideología de la vicepresidenta por irse hasta Hollywood a Los Oscar: "Comunismo de caviar. Lo pagamos tú y yo", concluye.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mallorca registra la nevada más intensa del año mientras continúa en alerta naranja por viento
- Detenido en Palma un pakistaní por una estafa de 1,2 millones de euros con facturas falsas
- Pedro García Aguado: 'En Hermano Mayor aprendí a no juzgar a los jóvenes demasiado duro, hay que ayudarles a entender por qué en la vida muchas veces las cosas no van como uno quiere
- El Govern iniciará en pocos días los controles contra el fraude en la vivienda balear
- Los cinco comercios mallorquines que resisten en la histórica travesía Cort-Born de Palma: un mapa revela que llegaron a convivir 63 tiendas
- Neus Aguiló, de la juguetería La Industrial de Palma: 'Hay mucha diferencia entre que nos quieran y nos vengan a comprar
- “Los payeses dejarán de cultivar la tierra”: los cinco frentes que golpean al campo de Mallorca
- El Black Cat, el Aries o el Rosamar, un pequeño recorrido nocturno por la desaparecida historia LGTBIQ+ de Gomila