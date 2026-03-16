El mallorquín Toni Ruiz se juega el pase a la final de ‘The Floor’: llega a la semifinal con seis casillas
El concursante de Alaró afronta una noche clave en el concurso de TVE presentado por Chenoa, donde solo quedan 25 aspirantes y 100.000 euros en juego
La aventura del mallorquín Toni Ruiz en ‘The Floor’ entra en su momento más decisivo. El concursante de Alaró se ha colado entre los 25 supervivientes del formato de La 1 y afronta ahora una semifinal que promete máxima tensión, duelos decisivos y giros capaces de cambiarlo todo en cuestión de segundos. RTVE señala en un comunicado que esta nueva entrega será clave en la pelea por los 100.000 euros del premio final.
El único concursante mallorquín superviviente en el concurso afronta es martes una noche clave. Según RTVE, Toni Ruiz parte en la semifinal con seis casillas, empatado con María y solo por detrás de Gabriel, que suma siete, mientras Ibán domina el tablero con 53.
Toni Ruiz, entre los nombres propios de la semifinal
A falta de muy poco para la gran final, Toni Ruiz se mantiene en una posición que le permite soñar. Sus seis casillas en el tablero les colocan entre los jugadores con más terreno acumulado en esta fase del concurso. Eso convierte al mallorquín en uno de los perfiles a seguir en la semifinal.
En un formato como ‘The Floor’, donde la rapidez, la sangre fría y la estrategia pesan tanto como el conocimiento, una buena racha puede cambiar por completo el rumbo de la noche. Y eso es precisamente lo que buscará el de Alaró: aprovechar cualquier duelo para acercarse a la final y meterse de lleno en la pelea por el gran premio.
Una semifinal de máxima tensión
La cadena pública no oculta que la penúltima entrega llega cargada de emoción. RTVE adelanta “duelos decisivos”, “categorías que nadie se espera” y concursantes dispuestos a arriesgarlo todo en una noche marcada por la tensión. Con solo 25 participantes aún en pie, cualquier error puede resultar definitivo.
En ese escenario, Toni Ruiz intentará hacerse fuerte en el tablero y seguir dando pasos en uno de los concursos más comentados de la temporada. La presión será máxima, pero también la oportunidad: mantenerse vivo a estas alturas ya le sitúa entre los aspirantes destacados de la edición.
Cuándo ver a Toni Ruiz en ‘The Floor’
La semifinal de ‘The Floor’, presentando por la también mallorquina Chenoa, se emite este martes 17 de marzo, después de ‘La Revuelta’, en La 1 y en RTVE Play. Será entonces cuando Toni Ruiz se juegue seguir adelante en el concurso y acercarse al premio de 100.000 euros.
Así funciona ‘The Floor’: la mecánica del concurso de TVE y el papel de Chenoa
‘The Floor’ es el concurso de La 1 en el que 100 concursantes compiten por dominar un gran tablero de 100 casillas y ganar 100.000 euros. Cada jugador defiende una categoría y debe ir conquistando territorio a través de duelos.
La mecánica es rápida y muy visual: cada duelo enfrenta a dos participantes, que tienen que identificar conceptos, imágenes o elementos de una categoría en un tiempo limitado. El ganador se queda con la casilla del rival y el perdedor queda eliminado, así que el tablero va cambiando constantemente. En la segunda temporada, además, RTVE destaca un duelo final al mejor de tres para elevar la tensión.
Al frente del formato está la mallorquina Chenoa, que ejerce como presentadora y maestra de ceremonias. Su papel es conducir el ritmo del programa, acompañar a los concursantes en los momentos de más presión y dar continuidad a los duelos que marcan cada entrega. RTVE también subraya que aporta al concurso carácter, humor y naturalidad.
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