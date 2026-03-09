'Y Ahora Sonsoles'
Sonsoles Ónega vuelve a su programa tras la muerte de su padre y se rompe con el pésame que le da una invitada: "Eso duele mucho"
La presentadora no ha podido evitar las lágrimas cuando Carmen, la invitada del programa le ha dado el pésame
Kevin Rodríguez
Una semana después del fallecimiento de Fernando Ónega a los 87 años, su hija, Sonsoles Óenga ha vuelto a tomar las riendas de su programa en Antena 3. Y lo ha hecho además un día después del 8M y con una entrevista preparada para reivindicar el papel de la mujer en la sociedad actual.
Para ello, 'Y Ahora Sonsoles' recibía a Carmen Herrera, una mujer de 92 años que ha contado cómo ha sido su historia vital en una España muy distinta a la actual y que ha emocionado a la presentadora cuando le ha dado el pésame.
"Siento muchísimo lo de tu papá", le decía Carmen a una emocionada Sonsoles que se rompía a medida que su invitada le daba ánimos: "Eso duele mucho, ¿verdad hija?", le decía con ternura.
"A todas nos ha tocado, cariño. Yo me he quedado de 7 (hermanos) sola. Todos se me han ido. Hay que luchar en la vida. Lo que podemos". Por último, Carmen le ha dedicado unas emotivas palabras a Sonsoles, que seguía sin poder articular palabra y ha desatado el aplauso del público:
"Tú llévalo lo mejor que puedas, que padre no hay más que uno, ni madre".
Suscríbete para seguir leyendo
- Dos helicópteros Black Hawk del Ejército de EEUU sobrevuelan Mallorca y otros dos aparatos recalan en Palma
- Amnistía urbanística: Alud de peticiones para legalizar casas en rústico en Mallorca en la fase más barata
- Echan a un cocinero de su hotel en Mallorca días después de tener programada una operación
- Palma recupera la memoria de los 104 cines que llegó a tener, todos desaparecidos menos siete
- Hallan el cadáver de un joven de 20 años junto al Estadi Balear
- La nueva generación del Ejército en Mallorca: 'Es un trabajo para toda la vida
- Retiran la manutención a dos jóvenes porque ni estudian ni trabajan
- El restaurante Flamingo de Porto Cristo reserva hasta un 60% de sus mesas para clientes locales: 'Le debemos mucho a la gente de aquí