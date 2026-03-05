Ania Iglesias carga contra la televisión actual y recuerda su paso por ‘Gran Hermano’: “Yo merecía el premio”

Ania Iglesias, una de las concursantes más recordadas de la primera edición de 'Gran Hermano', ha reaparecido públicamente en el podcast 'Tele de Plasma', donde ha repasado su experiencia en el reality, ha criticado la televisión actual y ha dejado varias reflexiones sobre su paso por el programa que la lanzó a la fama.

Durante la conversación, Iglesias recordó la final del concurso y reconoció que todavía hoy siente que merecía la victoria: “Yo creo que yo lo merecía… me quedé sin mi premio de heroína. Que yo súper bien con que lo ganara Ismael, porque igual él lo necesitaba más que yo, pero ya no era el premio económico, sino lo que he luchado. Yo valoro más un concursante que lo ha tenido difícil, que otro que todo ha sido 'ji ji, ja ja'”, afirmó sobre el desenlace de 'Gran Hermano 1', una edición que marcó un antes y un después en la televisión española.

La exconcursante también aprovechó para cuestionar los temas actuales de Telecinco, especialmente en formatos como 'Gran Hermano VIP': “Creo que la línea editorial tiene que cambiar. Si todo es conflicto, conflicto, conflicto… ya tenemos muchos conflictos en la calle. Meten a gente demasiado agresiva. Y hay que aclarar que Cristina Piaget, la conozco, y sí que es así de desquiciada. Para un rato está bien, pero cuando tienes que convivir con esas personas...”.

En la entrevista reveló además que años después recibió propuestas para participar en otros realities, aunque terminó rechazándolas: “Me lo ofrecieron, pero cuando dije que era alérgica al mar me dijeron: ‘Muy bien, bonita’”, bromeó en referencia a 'Supervivientes'.

Finalmente, Iglesias reconoció con total sinceridad qué la llevó a presentarse a 'Gran Hermano' en el año 2000: “¿Para qué quieres entrar aquí? Para hacerme famosa… y para ganar dinero también”, admitió, antes de reflexionar sobre cómo cambió su comportamiento dentro del grupo: “En un grupo siempre nos adaptamos hacia abajo… no soy fingida, yo soy así de payasa”.