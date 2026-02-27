Cuenta atrás
Telecinco pone fecha a la final de ‘GH Dúo 4’ y al estreno de ‘Supervivientes 2026’
La cadena confirma la semifinal y la gran final del reality de parejas antes de dar paso a la nueva edición del formato de aventuras.
Carlos Merenciano
La hoja de ruta de los realities de Telecinco ya está cerrada. Durante la última gala de ‘GH Dúo 4’, Jorge Javier Vázquez anunció oficialmente las fechas clave tanto para la recta final del concurso de parejas como para el arranque de ‘Supervivientes 2026’.
El presentador confirmó que el reality de aventuras se estrenará el próximo jueves 5 de marzo. Ese día, los nuevos concursantes viajarán hasta Honduras y protagonizarán el tradicional salto desde el helicóptero que marca el inicio de la experiencia. En esta ocasión lo harán acompañados por María Lamela, que toma el relevo tras la salida de Laura Madrueño.
Con el estreno ya fijado, también quedó definida la despedida de ‘GH Dúo 4’. Jorge Javier anunció en directo: “El domingo 1 de marzo será la semifinal y el próximo martes 3 de marzo será la gran final”. De este modo, el formato de convivencia cerrará su cuarta edición apenas 48 horas antes de que la cadena dé paso a su gran apuesta de primavera.
Así queda el calendario: domingo 1 de marzo, semifinal de ‘GH Dúo 4’; martes 3 de marzo, final; y jueves 5 de marzo, estreno de ‘Supervivientes 2026’. Telecinco encadena así sus dos grandes realities con apenas unos días de diferencia, asegurando continuidad en su prime time.
Suscríbete para seguir leyendo
- La familia kuwaití pide 9 años al encargado de cuidar sus fincas en Mallorca
- Hallan los cadáveres de una anciana y su hijo en su domicilio de Portocolom
- Un colegio de Palma, líder mundial en lectura en inglés entre más de 9.000 escuelas
- Jan Virgili se despide de Jagoba Arrasate: 'Muchas gracias por darme la oportunidad de cumplir mi sueño
- Dia de les Illes Balears 2026: este es el programa de visitas guiadas y puertas abiertas gratuitas en Mallorca
- Detienen a una limpiadora por robar joyas y dinero en la casa de un empresario alemán en Santa Eugenia por valor de 78.000 euros
- Sale a concurso la explotación y gestión del veterano Bar Marítimo de Palma, que volverá a abrir con dos terrazas
- Martín Demichelis, opción inesperada para el banquillo del Mallorca