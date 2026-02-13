IB3 ofrece una programación especial dedicada al Carnaval

IB3 Televisió ofrecerá este fin de semana una programación especial dedicada al Carnaval, con el objetivo de acercar el ambiente festivo a todas las casas de Baleares a través de conexiones en directo, reportajes y retransmisiones de las principales ruas.

El sábado 14 de febrero, a partir de las 16.40 horas, el programa 'Cinc Dies' emitirá un especial de Carnaval que combinará conexiones en directo con municipios del archipiélago, entre ellos Manacor, Andratx, Calvià, Inca, Campos, s’Arenal de Llucmajor, Porreres, Santa Margalida, Maó, Santa Eugènia, Vilafranca y Ferreries.

El programa incluirá además un apartado gastronómico con recetas tradicionales y la participación en plató de integrantes de comparsas, que compartirán su experiencia y vivencias desde dentro de las fiestas.

El domingo, a partir de las 15.40 horas, IB3 retransmitirá en directo las ruas de Lloseta y Palma.

La Rua de Lloseta será narrada por Joan Farrés, con la cobertura de la reportera Marta Ferrer y los comentarios de Toni Genestar.

Por su parte, la Rua de Palma, el gran desfile popular del Carnaval, llenará las calles de color, música y creatividad.

La retransmisión correrá a cargo de Joana Maria Maroto, con los comentarios de Felip Munar y la cobertura desde la calle de la reportera Marina Sancho.