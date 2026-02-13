'GH Dúo' elige entre Carlos Lozano y Raquel Salazar en una gala marcada por sanciones y ruptura de parejas

'GH Dúo' llega a su sexta gala con un cambio completo en la dinámica del concurso. Al fin, las parejas finalizaron su camino y cada concursante empieza a jugar de forma individual. Aunque no fue el único gran momento de la noche: vivimos una de las expulsiones más reñidas, así como unas nominaciones disciplinarias por la actitud de varios concursantes.

El Súper fue claro en ese momento: “Está mal que Cristina le haya agarrado la mano a Canales, pero también está mal exagerar las consecuencias. Llevamos semanas advirtiendo que estáis cruzando los límites y no ha servido de nada. Pero ya se acabó, no hay más avisos, hay una sanción. La organización ha decidido nominar de forma disciplinaria Antonio y Cristina”

Previo a esto, debía resolverse la nominación anterior: la medida se sumaba a una nominación ya ajustada entre Raquel Salazar, Carlos Lozano y Cristina Piaget, que partían con porcentajes ciegos del 41%, 36,9% y 22,1%.

En el momento clave, Jorge Javier Vázquez anunció primero la salvación de Cristina. Carlos y Raquel se enfrentaron entonces en la sala de expulsión, donde se desveló un ajustado 51,2% frente a 48,8%. Fue entonces cuando el presentador dictó el veredicto: “La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa Raquel”. La concursante se marchó asegurando que “los niños se van a hartar a llorar” y que, para ella, eso “es ser ganadora”, pues se llevaba el cariño de toda la casa.

En la ronda final de nominaciones, y con Antonio y Cristina ya sancionados, todos tuvieron que votar, con un resultado que dejó a casi toda la casa en la cuerda floja: Carlos, Anita, Manuel, Cristina, Canales, Sandra y Juanpi quedaron nominados. Solo Gloria, gracias al poder de la salvación, logró librarse esta semana.