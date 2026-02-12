Miranda, participantes del Benidorm Fest: el icónico dúo de Argentina arrasa en escuchas, pero pocos lo conocen en España

Las cifras hablan por sí solas. La propuesta que Miranda! trae al Benidorm Fest junto a Bailamamá está calando. Y mucho. Despierto amándote es la canción más escuchada de la quinta edición, lo que demuestra el interés que ha despertado. El proyecto liderado por Alejandro y Juliana es uno de los mejores exponentes del electropop argentino y, en esta ocasión, ojo, lo han llevado a su nivel más luminoso. Una candidatura súper reconocible que podría levantar la Sirenita de Oro con holgura.

Llevan desde 2001 subidos a los escenarios y, claro, puestos a montar un buen show, nadie como ellos para hacerlo. La experiencia siempre es un grado. Y, en este caso, tan acostumbrados a los grandes formatos, Miranda! debe ofrecer un espectáculo a la altura de su carrera.

Miranda!, en una imagen promocional. / ARCHIVO

A su bagaje hay que sumar el universo multicolor de Bailamamá, alter ego de Óscar Ferrer, vocalista de Varry Brava. El artista añade su particular enfoque a una candidatura de concepto global. Esta no se limita a la canción, sino que se apoya en una narrativa clara, con guiños estéticos y una actitud que busca la complicidad del espectador. El resultado es un número pensado para funcionar como conjunto, donde cada elemento cumple una función reconocible.

Ahora bien, en un concurso de estas características, tan pasional, tan impulsivo, hay un factor que resulta determinante: despertar ilusión. Y, aunque ellos llevan 25 años haciéndolo en su Argentina natal, hay otros nombres no tan populares que lo están logrando con mayor fervor. Esa será la asignatura pendiente.

Será fundamental que las partes estén bien equilibradas. La presencia de Miranda! tiene un peso específico evidente, por lo que el reto será darle naturalidad a la colaboración. Su éxito dependerá en buena medida de que la unión se perciba como un proyecto conjunto y no como una suma desigual de nombres.

Identidad clara

En el contexto del Benidorm Fest, una cita que ha premiado tanto la personalidad como la capacidad de conectar en directo, como fue el caso de Chanel y Nebulossa, el trío presenta una propuesta con identidad clara y vocación de espectáculo. La clave estará en medir bien la intensidad y en afinar los detalles para no perder frescura.

Este tipo de alianzas refuerzan la diversidad de enfoques que siempre ha caracterizado al certamen. Como sucede con Julia Medina y María León, Miranda! y Bailamamá apuestan por una fórmula basada en la experiencia y el concepto, conscientes de que, en Benidorm, ojo, el resultado final se decide tanto por la canción como por la manera de defenderla.