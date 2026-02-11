Antena 3
Así es el ofensivo comentario de Rosa Belmonte en 'El hormiguero' con el que se refiere a Sarah Santaolalla
La periodista lanzó una frase muy dura contra la analista tras sus palabras sobre Felipe González
Carlos Merenciano
La tertulia política de ‘El hormiguero’ vivió uno de sus momentos más incómodos cuando Rosa Belmonte cargó sin filtros contra Sarah Santaolalla. En pleno debate sobre la actualidad política, la colaboradora utilizó una expresión especialmente ofensiva para referirse a la analista: “¿Esa que es la mitad tonta y la mitad tetas?”. La frase dejó varios segundos de silencio en el plató.
El comentario llegó después de que Pablo Motos introdujera el asunto recordando unas declaraciones emitidas por la mañana en televisión. “Esta mañana me ha sorprendido. No lo puedo evitar. Estaba viendo la tele y he puesto Cuatro y he oído a una tertuliana decir que Felipe, después de estas declaraciones, decir que Felipe González era un traidor”, señaló el presentador.
Las palabras a las que se refería procedían de la intervención de Santaolalla en ‘En boca de todos’, espacio de Cuatro en el que colabora habitualmente. Allí reaccionó a unas recientes manifestaciones de Felipe González que habían generado revuelo en el PSOE. “Ahora mismo Felipe González es un activo político, pero para la derecha. Para mí, como presidente, que su gestión no me gustó. Tuvo casos de corrupción, el señor X sabemos todos quién era. Y todo esto que podemos seguir hablando de Felipe González como si su gobierno hubiese sido mucho mejor a mí me parece de traidor”, afirmó.
En ese contexto, Belmonte respondió con la citada frase en ‘El hormiguero’, generando impacto entre los presentes. La periodista puntualizó que no se trataba de una ocurrencia propia, sino de una cita tomada de la serie ‘La maravillosa señora Maisel’. Aun así, el comentario se convirtió en uno de los momentos más compartidos del programa, tal y como previno uno de sus compañeros. "Rosa se va a viralizar esta noche", comentaba Rubén Amón.
- Mallorca concentrará 553 de las casi 700 nuevas plazas para personas dependientes previstas en Baleares hasta 2030
- Fuga de talento en Baleares: se duplica el número de jóvenes que se van a vivir al extranjero en la última década
- Un hombre, herido grave al ser atropellado por un coche en Palma
- Diez dormitorios, diez baños y parque propio: un alemán vende su “castillo” en Mallorca
- Detenido por violar y propinar una brutal paliza a una joven en Cala Rajada
- Can Joan de s’Aigo cierra una semana su histórico local del centro de Palma por este motivo
- Alfonso Díaz gana la batalla a la plantilla del Mallorca por las primas
- Así será el renovado bar Pesquero de Palma, con una gran pérgola de madera laminada